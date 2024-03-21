Катування та зґвалтування 2-річного Данила: у Польщі судять українців

21 березня у Польщі розпочався судовий процес над парою українців, яких звинувачують у катуванні та зґвалтуванні 2,5-річного сина жінки. Чоловіка звинувачують у замаху на вбивство дитини, поєднаному зі зґвалтуванням з особливою жорстокістю та знущанням над дитиною. Жінку - за пособництво та підбурювання до катування та зґвалтування дитини.

Про це пише польське видання onet.pl.

Двох обвинувачених привезли до суду на засідання в четвер з-під варти, де вони перебували від моменту арешту. Вони швидко пройшли коридором до зали суду. Обидва мали закриті обличчя.

Віталія С. звинувачували у замаху на вбивство малолітнього сина жінки, на той час 2,5-річного Данила П., поєднаному зі зґвалтуванням дитини з особливою жорстокістю та знущанням над "особою, яка перебуває в непрацездатному стані" з особливою жорстокістю, а також у заподіянні хлопчику тілесних ушкоджень і небезпечної для життя хвороби.

За ці злочини чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк не менше 12 років, або 25 років позбавлення волі, або довічне ув'язнення. Адже замах на вбивство карається так само, як і вчинення вбивства.

Мати хлопчика, 23-річна Оксана П., відповідатиме, як спільниця у знущанні з дитини. За інкриміновані діяння їй загрожує від п'яти до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, батьків хлопчика викрили ще 2022 року, коли дитину госпіталізували. Від того часу триває розслідування.

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