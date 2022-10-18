Катування, зґвалтування, страти: комісія ООН оприлюднила звіт на 17 сторінок зі страшними воєнними злочинами окупантів

Незалежна міжнародна комісія ООН, яка займається розслідуваннями подій в Україні, знайшла докази низки воєнних злочинів російської армії. Серед них - катування, зґвалтування, страти та інші страшні злочини окупантів.

Комісія оприлюднила свій звіт 18 жовтня.

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Загалом звіт складається з 17 сторінок. Висновки у ньому міжнародні фахівці зробили із подій у Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях. Збирання фактів провели наприкінці лютого та березні 2022 року. Зокрема, комісія відвідала 27 міст та селищ і опитала 191 потерпілого та свідків. Окрім цього, слідчі оглянули місця руйнувань, могил, місць увʼязнення та тортур, а також залишки зброї, ознайомилися з великою кількістю документів та звітів.

Відповідно до документу, слідчі встановили безперервне застосування окупантами вибухової зброї з великою зоною дії в населених пунктах, що спричинило масові вбивства та десятки постраждалих мирних жителів і зруйновані цілі квартали. Комісія також задокументувала атаки з використанням касетних боєприпасів, некерованих ракет і авіаударів. Ці системи зброї, ймовірно, матимуть наслідки та матимуть значну шкоди цивільному населенню. Дійсно, більшість підтверджених смертей від початку військові дії були спричинені цією зброєю. Житлові будинки, школи, лікарні, серед інших частин цивільної інфраструктури були пошкоджені або знищені.

"Комісія також встановила, що російські збройні формування стріляли по мирним жителям, які намагалися втекти. І що під час ведення бойових дій сторони розгорнули свої військові активи та війська таким чином, що може поставити під загрозу цивільне населення, всупереч міжнародному гуманітарному право", - йдеться у висновку комісії.

Крім того, слідчі задокументували випадки незаконних страт без належного судового розгляду ув'язнення, катування, жорстоке поводження, зґвалтування та інше сексуальне насильствл. Люди мають були затримані, деякі були незаконно депортовані до Російської Федерації, а багато досі вважаються зниклими безвісти. Сексуальне насильство зачіпає жертв будь-якого віку. Дітей іноді змушували бути свідками злочинів.

Нагадаємо, російський дипломат в ООН назвав цинічну причину присутності окупантів на Запорізькій АЕС.

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