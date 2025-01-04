"Кайдани колоніальної епохи": Гренландія готується вимагати незалежності від Данії

Прем'єр-міністр Гренландії, яка є автономною територією у складі Данії, заявив, що уряд і парламент острова готують законодавчу основу для оголошення незалежності.

Про це Муте Егеде сказав у своєму новорічному зверненні, опублікованому на урядовому сайті у четвер, 2 січня.

"Настав час для нашої країни зробити наступний крок. Як і інші країни світу, ми повинні працювати над усуненням перешкод до співпраці, які можна назвати кайданами колоніальної епохи, і рухатися далі. Історія показала, що наша співпраця з Королівством Данія не призвела до створення повного рівноправ'я. І якщо нам і надалі доведеться дотримуватись данської конституції, рівноправності не буде”, – заявив Егеде.

Прем'єр Гренландії наголосив, що жителі острова мають самі формувати своє майбутнє та вирішувати, з ким співпрацювати та торгувати.

"Наша співпраця з іншими країнами та наші торгові відносини не можуть продовжуватися лише через Данію", – наголосив політик.

Він додав, що парламент та уряд Гренландії вже кілька років розробляють конституцію, яка стане основою відділення Гренландії від Данії.

"Можливість народу Гренландії здобути незалежність була закріплена в положеннях Закону про самоврядування, що створило правову основу для досягнення незалежності. Також підготовлено проєкт основного закону, конституції нашої країни. Вже розпочалася робота зі створення основ Гренландії як незалежної держави в рамках можливостей та положень, передбачених Законом про самоврядування", – додав Егеде.

Гренландія – це найбільший у світі острів та одна з найменш населених територій. Його площа становить 2,1 млн. кв. км (майже в 3,5 рази більше за територію України), а населення – близько 56 тисяч осіб.

Данія захопила острів і зробила його своєю колонією у XVIII столітті, а після референдуму 1979 року Гренландія стала самокерованою автономією у складі королівства. Ще через три десятки років, у 2009 році, після ще одного референдуму данський парламент ухвалив Закон про самоврядування Гренландії, розширивши її автономію і передбачивши умови для проголошення незалежності острова. Відповідно до цього закону Гренландія може отримати суверенітет, якщо за це проголосують її мешканці на референдумі.

Нагадаємо, Трамп вкотре заявив, що США претендуватимуть на Канаду, Гренландію та Панамський канал. Він пообіцяв, що під час свого президентства просуватиме питання щодо приєднання до США територій, важливих для національної безпеки.

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