Казахстан не порушуватиме санкції проти РФ, а заяви про переслідування російської мови - "від лукавого": неочікуваний виступ Токаєва

Казахстан не порушуватиме санкції проти РФ, а заяви про переслідування російської мови - "від лукавого": неочікуваний виступ Токаєва

Звичайно, заяви Токаєва не є настільки радикальними, як хотілося українцям, проте дають надію, що казахстанський президент не буде сліпо слухатися Путіна.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна не порушуватиме західні санкції, введені проти РФ.

Про це очільник Казахстану заявив в інтерв'ю одному з російських пропагандистських каналів.

Санкції

"Санкції є санкціями, нам не варто їх порушувати", – вважає Токаєв. За його словами, Казахстан отримує від Заходу попередження про вторинні санкції у разі порушення санкційного режиму.

"Триває дуже складна, делікатна робота, яку я назвав би проходженням між Сциллою та Харібдою", – сказав президент Казахстану.

РФ не рятувала Казахстан

Касим-Жомарт Токаєв прокоментував січневі події у Казахстані, коли ОДКБ ввела свій контингент до країни.

За його словами, у січні ОДКБ вперше себе проявила за всі 30 років існування. Токаєв наголосив, що не Росія, а ОДКБ ввела війська до його країни.

Водночас він вважає, що деякі російські політики пересмикують цю ситуацію, наполягаючи, що це нібито Росія врятувала Казахстан, а не контингент держав-членів ОДКБ.

"У Росії деякі особи перекручують всю ситуацію, стверджуючи, що Росія "врятувала" Казахстан, а Казахстан тепер повинен вічно "служити і кланятися в ноги" Росії. Вважаю, що це абсолютно невиправдані міркування, далекі від реальності", – сказав Токаєв.

Російська мова

Токаєв заявив, що позиції російської мови у його країні не ослабли, а ті, що стверджують протилежне, йдуть проти істини.

"Ті, хто стверджує, що позиції російської мови в Казахстані зменшилися, звузилися і тим більше стали неповноцінними, дуже йдуть проти істини. Ці всі міркування йдуть від лукавого з метою політизації тієї чи іншої ситуації. Навіщо це робиться? Це інше питання. Я, в принципі, знаю відповідь на нього, але зараз це не є предметом нашої бесіди", – зазначив він.

За його словами, у Казахстані збільшився попит навчання казахською мовою.

"Це треба враховувати. Зрештою, в самому імені нашої держави звучить слово "казах". Тобто ми повинні забезпечувати інтереси тих людей, які бажають вивчати казахську мову, віддавати дітей до казахських шкіл та дитячих садків", — наголосив казахстанський президент.

Зазначимо, що чимало російський політиків і пропагандистіських ЗМІ піднімали тему про начебто "утиски російської мови" у Казахстані.

Раніше у розвідці повідомляли, що Росія вимагала від країн-членів ОДКБ ввести "миротворців" на територію України.

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