Казахстан, Узбекистан і Киргизстан залишилися без світла: що сталося

Казахстан, Узбекистан і Киргизстан залишилися без світла: що сталося

Країни з радянських часів пов'язані єдиною енергосистемою.

Казахстан, Узбекистан і Киргизстан залишилися без світла: сталася аварія в об'єднаній енергосистемі Центральної Азії.

Про це повідомляє видання ORDA.

Стався аварійний поділ транзиту "Північ - Схід - Південь Казахстану". "Зважаючи на значний аварійний дисбаланс, створений енергосистемою Центральної Азії (Узбекистан, Киргизстан), стався начерк потужності на транзит електроенергії 500 кВ "Північ - Схід - Південь Казахстану", - повідомили в KEGOC (Казахстан).

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Слід зауважити, що в Міненерго Узбекистану називають причину відключення електрики в трьох країнах Центральної Азії через аварію в Казахстані. Своєю чергою в Нурсултані заявляють, що напруга в мережі була спровокована "аварійним дисбалансом" в мережах сусідніх країн.

Слід зауважии, що три країни з радянських часів пов'язані єдиною енергосистемою. Раніше до неї входили також Туркменістан і Таджикистан, але вони покинли її 2003-го і 2009-го років відповідно.

На півдні Казахстану блекаут стався в Алмати, Шимкенті, Тарасі, Туркестанській області та прилеглих районах.

В Узбекистані зупинено аеропорт і метро в Ташкенті. Крім того, в місті не працюють світлофори. Влада побоюється колапсу на дорогах, а тому просить людей не виїжджати на особистому транспорті.

Усі аеропорти Узбекистану припинили роботу. У зв'язку з відключенням електроенергії пасажири не можуть пройти огляд. Деякі літаки летять на запасні аеродроми. Втім, наразі світло є лише в аеропорту міста Навої, повідомила компанія Uzbekistan Airports.

Натомісь у Киргизстані, в Бішкеку, аеропорт працює не в повному режимі. Натомістьу всьому місті немає води, бо не працюють насосні станції. Вдключення світла також сталися в Оші та інших містах.

Як повідомлялося, на початку січня у Пакистані сталося масштабне відключення електроенергії і без світла залишилися жителі столиці і великих міст. За попередньою інформацією, до аварії призвело раптове падіння частоти змінного струму в національній системі розподілу електроенергії з 50 до нуля. Але що стало причиною цього - невідомо.

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