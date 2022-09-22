Казахстан, Узбекистан та Киргизстан заборонили своїм громадянам воювати в Україні

Це рішення з'явилося одразу після оголошення Путіним часткової мобілізації в Росії.

Казахстан, Узбекистан та Киргизстан, які входять чи входили (Узбекистан до 2012 року) до Організації Договору про колективну безпеку, після оголошення в РФ часткової мобілізації заборонили своїм громадянам воювати в Україні.

Про це повідомляє видання Anadolu.

Більше того, за участь у війні проти України там передбачено кримінальну відповідальність - від 5 до 10 років ув'язнення, можлива також конфіскація майна.

Так, зазначається, що посольство Киргизстану в Росії 21 вересня повідомило своїх громадян, що за участь у бойових діях на території іноземних держав на них чекає кримінальна відповідальність. Громадянам Киргизстану, які живуть у Росії і яких будуть закликати брати участь у будь-яких військових діях, радять негайно звертатися до дипломатичного представництва своєї країни.

Своєю чергою, посольство Узбекистану в РФ заявило, що застерігає співвітчизників від створення добровольчих батальйонів та/або участі у бойових діях на території іноземних держав, за які встановлено кримінальну відповідальність до 10 років позбавлення волі.

Варто також сказати, що Казахстан та Киргизстан є членами ОДКБ, а Узбекистан 2012 року вийшов з організації. До складу ОДКБ також входять Росія, Білорусь, Вірменія та Таджикистан.

Нагадаємо, що диктатор Володимир Путін 21 вересня оголосив в Росії часткову мобілізацію та підписав відповідний указ.

"Вона стосується лише тих, хто перебуває в запасі та хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові фахи та відповідний досвід... Мобілізаційні заходи в РФ розпочнуться сьогодні", - заявив очільник Кремля.

Раніше експерт пояснив, чому оголошення загальної мобілізації в Росії буде значним ударом по режиму Путіна.

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