Казахстан, Узбекистан та Киргизстан заборонили своїм громадянам воювати в Україні

Це рішення з'явилося одразу після оголошення Путіним часткової мобілізації в Росії.
Казахстан, Узбекистан та Киргизстан, які входять чи входили (Узбекистан до 2012 року) до Організації Договору про колективну безпеку, після оголошення в РФ часткової мобілізації заборонили своїм громадянам воювати в Україні.
Про це повідомляє видання Anadolu.
Більше того, за участь у війні проти України там передбачено кримінальну відповідальність - від 5 до 10 років ув'язнення, можлива також конфіскація майна.
Так, зазначається, що посольство Киргизстану в Росії 21 вересня повідомило своїх громадян, що за участь у бойових діях на території іноземних держав на них чекає кримінальна відповідальність. Громадянам Киргизстану, які живуть у Росії і яких будуть закликати брати участь у будь-яких військових діях, радять негайно звертатися до дипломатичного представництва своєї країни.
Своєю чергою, посольство Узбекистану в РФ заявило, що застерігає співвітчизників від створення добровольчих батальйонів та/або участі у бойових діях на території іноземних держав, за які встановлено кримінальну відповідальність до 10 років позбавлення волі.
Варто також сказати, що Казахстан та Киргизстан є членами ОДКБ, а Узбекистан 2012 року вийшов з організації. До складу ОДКБ також входять Росія, Білорусь, Вірменія та Таджикистан.
Нагадаємо, що диктатор Володимир Путін 21 вересня оголосив в Росії часткову мобілізацію та підписав відповідний указ.
"Вона стосується лише тих, хто перебуває в запасі та хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові фахи та відповідний досвід... Мобілізаційні заходи в РФ розпочнуться сьогодні", - заявив очільник Кремля.
Раніше експерт пояснив, чому оголошення загальної мобілізації в Росії буде значним ударом по режиму Путіна.
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