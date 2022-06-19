Казахстан закликає країни повністю відмовитись від ядерної зброї до 2045 року

Казахстан закликає країни повністю відмовитись від ядерної зброї до 2045 року

Казахстан закликав розробити план повної ліквідації ядерної зброї.

Казахстан закликав країни світу розробити поетапний план повної ліквідації ядерної зброї до 2045 року напередодні зустрічі держав - учасниць Договору про заборону ядерної зброї (ДЗЯЗ), яка відбудеться наступного тижня у Відні.

Про заявив очільник МЗС Казахстану Мухтар Тлеуберді, пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

За словами міністра, практичний внесок Казахстану в ядерне роззброєння "дає моральне право й надалі закликати народи та уряди подвоїти зусилля по позбавленню нашої планети від загрози ядерного самознищення на основі зміцнення взаємної довіри".

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"Ми закликаємо всі держави, включаючи ядерні держави, розробити поетапний план повної ліквідації ядерної зброї до 2045 року, до столітнього ювілею ООН. Пропозиції та домовленості про досягнення цієї мети могли б бути зображені в підсумкових документах як першої конференції ДЗЯЗ, так і оглядової конференції ДНЯЗ (нерозповсюдження ядерної зброї - ред.). Вважаємо за необхідне приступити до практичної роботи в цьому напрямку", - сказав Тлеуберді у своїй авторській статті для казахстанських та зарубіжних ЗМІ.

"Цьогорічний військовий конфлікт (війна - ред.) на території України, розмови про повернення ядерних озброєнь та взаємні загрози застосування ядерної зброї змушують нас, як ніколи раніше, задуматися про колективну вразливість людства та про нагальну необхідність заборони та ліквідації цієї смертоносної зброї", - наголосив він.

"Казахстан номінував свою кандидатуру на позицію заступника голови першої зустрічі ДЗЯЗ у 2022 році та голови третьої зустрічі на період 2024-2026 років", - сказав очільник МЗС.

Перша зустріч держав-учасниць Договору про заборону ядерної зброї відбудеться у Відні 21-23 червня.

Договір про заборону ядерної зброї набув чинності в січні 2021 року. До теперішнього часу документ підписали 86 держав, майже 60-ратифікували.

Ядерні держави – Росія, Велика Британія, Китай, США і Франція – відкинули ДЗЯЗ, який, на їхню думку, суперечить Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та може ще більше ускладнити подальший прогрес в області роззброєння.

Казахстан є єдиною державою на просторі СНД, яка приєдналася до ДЗЯЗ.

Нагадаємо, посол РФ у Британії розповів, у якому разі Путін може застосувати ядерну зброю в Україні.

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