Казахське телебачення показало відео із Алмати: що наразі відбувається у місті, яке зачищають силовики

Казахське телебачення показало відео із Алмати: що наразі відбувається у місті, яке зачищають силовики

На відео чути постріли.

Казахське телебачення опублікувало відео із Алмати, де силовики проводять зачистку вулиць.

У МВС Казахстану повідомили, що в Алмати правоохоронці почали зачистку вулиць та затримали близько двох тисяч мітингувальників.

Раніше влада повідомляла, що у сутичках постраждали понад тисячу людей, 400 з них — госпіталізовані. Також повідомлялося про загибель в Алмати 13 силовиків. Наразі у місті поліція проводить зачистку, затримано близько двох тисяч людей.

Водночас очільник незалежного координаційного штабу протестів, опозиційний політик Жасарал Куанишалін стверджує, що "під час протестів в Алмати загинули щонайменше 30 демонстрантів".

Нагадаємо, вранці 6 січня стало відомо, що до Казахстану відправлено "миротворців" від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ).

Декілька днів поспіль у Казахстані тривали протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.