Казахстан не видав Росії українку, яка могла потрапити у пастку ФСБ

Казахстан / © Associated Press

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Громадянка України Любов Рожанська, яку затримали в Казахстані за запитом Росії через підозру в нібито викраденні дитини, змогла залишити країну та виїхати до однієї з держав Європейського Союзу.

Про це повідомляє Deutsche Welle (DW) із посиланням на адвоката жінки Олексія Прянишникова.

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Любов Рожанську затримали 1 жовтня 2026 року в Астані на підставі російського запиту. Упродовж трьох днів суд мав визначити їй запобіжний захід, однак цього не сталося. У результаті українка змогла вийти зі слідчого ізолятора та залишити Казахстан.

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За словами адвоката, станом на 8 жовтня Рожанська вже перебувала в одній із країн ЄС. Її звільнення домагалися Міністерство закордонних справ України та омбудсман Дмитро Лубінець, який закликав казахстанську сторону не видавати жінку Росії через загрозу її безпеці.

За даними DW, російський запит на екстрадицію Рожанської, переданий через Організацію договору про колективну безпеку (ОДКБ), раніше відкликаний не був.

У чому звинуватили українку в РФ

Рожанська приїхала до Астани, щоб забрати онука та повернути його в Україну. 2021 року мати хлопчика вивезла його до Росії, де вони залишилися жити. Згодом обоє отримали російське громадянство.

В Україні судові рішення за позовом батька визначили місцем проживання хлопчика Одесу, де мешкає його батько. Українські родичі протягом кількох років намагалися домогтися повернення дитини.

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За словами адвоката Прянишникова, Рожанська не знала про кримінальне переслідування в Росії. Справу про нібито викрадення дитини проти неї порушили 2025 року, однак про це стало відомо лише після отримання документів щодо її можливої екстрадиції з Казахстану.

Українка потрапила в пастку ФСБ?

Раніше адвокат зазначив, що затримання Рожанської в Астані було заздалегідь спланованим. Він припустив, що російські спецслужби могли переслідувати власні мотиви, зокрема прагнути покращити статистику розкриття злочинів.

Прянишников також заявив, що попри сімейний характер справи в ній може бути політичний контекст, пов’язаний із війною Росії проти України.

Посол України в Казахстані Віктор Майко заявляв, що Рожанська діяла законно, маючи офіційні повноваження від свого сина — батька дитини. Омбудсман Дмитро Лубінець, зі свого боку, попереджав казахстанського колегу Артура Ластаєва про ризики для безпеки та прав українки в разі її передавання Росії.

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Нагадаємо, омбудсман Дмитро Лубінець раніше зазначив, що Любов Рожанську фактично виманили до Казахстану обманним шляхом, ймовірно, за участі ФСБ РФ.

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