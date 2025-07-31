Казахстан відмовився від співпраці з Москвою для будівництва АЕС

Казахстан домовився із Китаєм про будівництво АЕС / © Associated Press

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Після того, як російська державна корпорація «Росатом» збудує у Казахстані першу атомну електростанцію, будівництво ще двох АЕС здійснюватиме компанія із Китаю.

Про ухвалене рішення повідомив у четвер, 31 липня, перший віцепрем’єр Казахстану Роман Скляр, передає видання Orda.kz.

За його словами, зараз розробляється техніко-економічне обґрунтування та проектно-кошторисна документація проектів, тож називати вартість будівництва передчасно.

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«Усі питання щодо міжурядової угоди, за формою співробітництва перебувають на стадії узгодження, далі пройде ратифікація в парламенті», — зазначив перший заступник глави казахстанського уряду.

Фахівці Агентства з атомної енергетики Казахстану «опрацьовують місця дислокації» майбутніх станцій.

Чиновник не озвучив назву китайської компанії, яка реалізує проект, проте передбачається, що контракт віддадуть China National Nuclear Corporation (CNNC), яка раніше разом із російським «Росатомом» очолила консорціуми щодо будівництва об’єктів на території Казахстану.

Хоча Казахстан є найбільшим у світі виробником урану, у цій країні досі немає власних АЕС. Запаси урану на його родовищах становлять приблизно 15% світових і поступаються лише австралійським.

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Нагадаємо, нещодавно сталася аварійна ситуація на Білоруській АЕС, яка будувалася за сприяння Росії. Другий енергоблок довеллося відключити від мережі після спрацювання сигналізації.