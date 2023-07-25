"Казки, щоб потішити народ РФ": експерт пояснив, чому "Вагнер" не загрожує Польщі

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив, що "вагнерівці" нібито зібралися "йти на Варшаву та Жешув".

Риторика білоруського диктатора Олександра Лукашенка про те, що, "вагнерівці" нібито хочуть сходити на "екскурсію" на територію Польщі – це "казки, щоб потішити російський народ". У найманців Пригожина немає ані ресурсів, ані технічних можливостей.

Про це ексречник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов розповів у інтерв’ю виданню Obozrevatel.

"Очевидно, що й польська армія посилила свою присутність на східних кордонах, проводяться певні заходи, пов'язані із посиленням кордону, у Литві. А те, що українська армія створила найпотужніший заслін на території чотирьох областей, що межують із Білоруссю, це очевидно. Волинь, Рівне, Житомир, Київ надійно захищені", - зазначив він.

Владислав Селезньов також наголосив, що терористи ПВК "Вагнер" наразі не становлять загрози і для України. Адже ЗСУ серйозно підготувалися на цьому етапі протистояння. За даними моніторингових груп, у терористів приватної військової компанії немає бойової техніки на території Білорусі.

"Чи може угруповання такою чисельністю загрожувати українській стороні? Безперечно, ні. Ми повинні розуміти, що будь-яке переміщення "вагнерівців" відразу фіксуватиметься. Білоруська та українська розвідка матимуть оперативну перевірену інформацію, у тому числі щодо планів ПВК "Вагнер", - резюмував екс-речник Генштабу.

Нагадаємо, напередодні самопроголошений президент Білорусі Лукашенко на переговорах із диктатором Володимиром Путіним заявив, терористи із ПВК "Вагнер" зібралися "йти на Варшаву та Жешув".

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