Казкові багатства: у Німеччині знайшли нерухомість сім'ї Назарбаєвих на суму понад 100 млн євро

Облаштування елітного маєтку обійшлося родичам Назарбаєва у 60 млн євро.

Німецькі журналісти з'ясували, що дочка та зять першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва володіють нерухомістю у ФРН, яку оцінюють у понад 100 мільйонів євро.

Про це йдеться у розслідуванні DW.

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За даними журналістів, у власності дочки та зятя Назарбаєва - палац Зеелах у Баден-Бадені, оздоблений з цінних порід дерева, ліпниною. Родичі політика, відбудувавши історичну віллу, розбили на території ландшафтний парк із фонтанами, а під ним – розкішну спа-зону площею близько тисячі квадратних метрів. Скляний купол над 25-метровим басейном видно навіть на знімках із космосу.

Фото: замок-готель Бюлерхе поблизу Баден-Бадена

Облаштування елітного маєтку тривало майже 10 та завершилося два роки тому. Ціна – 60 мільйонів євро. Як свідчать документи з німецького реєстру компаній, саме на таку суму за роки реконструкції маєтку було поетапно збільшено статутний капітал компанії Schloss Seelach Invest, якій належить Зеелах.

Як з'ясували журналісти, крім елітного маєтку Зеелах, родині належать ще три об'єкти нерухомості, зокрема дві історичні пам'ятки:

вілла відомого архітектора Густава Штро (Gustav Stroh) у Баден-Баден замок-готель Бюлерхеї.

Загалом у вілли та готелі було вкладено понад 100 мільйонів євро.

Раніше писали про те, що після протестів у Казахстані с вітова преса знову заговорила про казкові багатства сім'ї Нурсултана Назарбаєва.

Нагадаємо, від початку січня в Казахстані тривали буремні протести, що переросли в збройні сутички. Одним з їхніх гасел стало "Діду, йди геть", яке адресоване батькові Алії Нурсултану Назарбаєву. Він начебто підтримує дії свого наступника, президента Токаєва, який для наведення ладу в країні запросив до Казахстану війська ОДКБ - з Росії, Білорусі, Киргизстану та Вірменії.

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