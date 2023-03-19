КДБ Білорусі заявило про ліквідацію "озброєного іноземця": стріляв з автомата і кидав гранати (відео)

Білоруські силовики стверджують, що іноземний громадянин планував теракт і чинив збройний опір при затриманні.

У неділю, 19 березня, мешканці білоруського міста Гродно чули звуки вибухів та пострілів на одній із вулиць обласного центру. Згодом у КДБ Білорусі повідомили про ліквідацію озброєного іноземного громадянина, який начебто готував теракт.

Про це повідомляє видання “Зеркало” з посиланням на державні ЗМІ Білорусі.

“Під час проведення спеціальних заходів щодо припинення діяльності осіб, які проникли на територію Республіки Білорусь з метою здійснення терористичної акції, 19 березня 2023 року у Гродно на вул. Курчатова ліквідовано іноземного громадянина Л. Вказана особа з використанням автоматичної зброї та шляхом підриву бойових гранат чинила збройний опір бійцям спецпідрозділу КДБ, група А”, - йдеться у повідомленні білоруської спецслужби.

Про стрілянину в місті першим повідомив Telegram-канал "Мая краіна Беларусь". За інформацією читача, у Гродно на вулиці Курчатова та Врублевського сьогодні, 19 березня, було чути вибухи чи постріли.

Згодом з’явилася інформація від очевидців, що у Гродно за адресою Курчатова, 5 відбуваються затримання. Помічено близько 10 співробітників міліції та спецавтомобіль. Затриманню передували “вибухи чи постріли”.

Нагадаємо, раніше силовики Білорусі повідомили про затримання громадянина України, який нібито підірвав російський літак на аеродромі "Мачулищі" поблизу Мінська.

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