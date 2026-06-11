Келлог зробив гучну заяву про території України

Кіт Келлог / © Associated Press

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Сполучені Штати не повинні примушувати Україну поступатися територіями, які Росія не здатна захопити військовим шляхом, оскільки такий підхід створить небезпечний прецедент для всього світу.

Про це заявив колишній спецпосланець Білого дому в Києві Кіт Келлог під час брифінгу «Російська реальність» у Вашингтоні, передає видання Новини.LIVE.

За словами Келлога, будь-яка мирна угода, яка передбачатиме передачу Москві територій, не завойованих на полі бою, фактично легітимізує зміну кордонів силою.

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«Такий результат був би нерозсудливим. Він би показав світові, що кордони все ще можна переглянути насильством», — наголосив він.

Келлог застеріг, що подібний сценарій стане сигналом для авторитарних режимів про те, що навіть невдала військова агресія може зрештою принести політичні дивіденди за столом переговорів.

«Це небезпечне послання для Москви, Пекіна, Тегерана і Пхеньяна», — зазначив він.

Колишній спецпосланець також підкреслив, що концепція президента США Дональда Трампа «Америка понад усе» передбачає демонстрацію сили та рішучості, а не поступки Кремлю.

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На його думку, питання війни Росії проти України виходить далеко за межі двостороннього конфлікту і стосується авторитету США, безпеки Європи та глобального міжнародного порядку.

«Йдеться не лише про Україну. Йдеться про довіру до американської сили, про безпеку Європи, про сигнал, який ми надсилаємо кожному супротивнику, що спостерігає за нами, і про те, який світ успадкують наші діти та онуки», — заявив Келлог.

Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володимир Путін вирішив вразити масштабом своїх «завоювань» в Україні і назвав фантастичну площу окупованих за останній час територій.

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