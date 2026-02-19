Кенія назвала кількість своїх громадян, які воюють на боці Росії: в посольстві РФ відреагували

Тисяча кенійців були завербовані до російської окупаційної армії / © Bloomberg

Близько тисячі громадян Кенії були незаконно завербовані для участі у бойових діях на боці Росії у війні проти України. Ситуація вже викликала серйозне занепокоєння в африканській країні та загрожує спровокувати гострий дипломатичний конфлікт між державами.

Про це пише Bloomberg.

Криваві гроші та щедрі обіцянки

За словами лідера Національної асамблеї Кенії Кімані Ічунгви, незаконним вербуванням займаються тіньові агентства. Вони пропонують цивільним, а також колишнім військовим і поліцейським зарплату близько 2700 доларів на місяць. Крім того, найманцям обіцяють бонуси за підписання контракту на суму понад 9 тисяч доларів та надання російського громадянства.

Маршрути переправлення чоловіків до Росії пролягають через різні країни, зокрема від Туреччини до Південної Африки. Кенійська влада вже встановила особи кількох місцевих вербувальників та депортувала одного росіянина, причетного до цієї злочинної схеми. На початку місяця Кенії вдалося повернути додому 27 своїх громадян.

Реакція влади та цинізм Москви

Міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді наголосив, що його співгромадяни втрачають життя на чужій війні, тому він планує особисто вирушити до Москви, аби зупинити цей процес. За даними звіту організації All Eyes On Wagner, у боях проти України вже загинули близько 300 африканців.

Посольство РФ у Кенії спробувало виправдатися, назвавши заяви про незаконне вербування небезпечною пропагандою. Російські дипломати цинічно зазначили, що їхнє законодавство просто не забороняє іноземцям добровільно вступати до лав російських збройних сил.

«Вербування кенійців для участі в поточній російсько-українській війні наражає Кенію на різноманітні ризики, ставить під загрозу життя невинних молодих людей і має потенціал викликати дипломатичні суперечки між Кенією та двома воюючими країнами», — зазначає видання.

Нагадаємо, Кенія звинувачує РФ у використанні своїх громадян як «гарматного м’яса» та готує демарш у Москві. Африканська країна вимагає від Путіна припинити вербування своїх громадян.