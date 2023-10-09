"Керівництво Ізраїлю не уникне цієї важкої операції": український експерт – про розвиток війни

Сергій Данилов відповів, чи може бути велика війна на Близькому Сході.

Розвиток подій на Близькому Сході залежить від Армії оборони Ізраїлю, наскільки швидко та ефективно вона виконає свої завдання у Секторі Гази.

Про це в ефірі телемарафону 9 жовтня сказав заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

"Безперечно шанс є на те, що це буде регіональною війною. Якщо підключиться "Хезболла" (ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія – ред.). Але цей шанс не стовідсотковий. Станом на зараз він залежить від Армії оборони Ізраїлю, наскільки швидко та ефективно вона виконає свої завдання у Секторі Гази", – сказав Данилов.

Він нагадав, що Ізраїль не буде говорити з ХАМАСом, про що вже офіційно було заявлено.

"Навіть якщо б військове чи політичне керівництво зробило б таку заяву, пішло б на цей крок, то це не знайшло б підтримки в ізраїльському суспільстві. Наземна операція у Секторі Гази, – це те, що вимагає ізраїльське суспільство. І як би не хотіло політичне керівництво уникнути цієї важкої операції, воно не буде суперечити суспільству", – пояснив експерт.

Додамо, що кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 900 осіб. Армія оборони Ізраїлю зачистила територію Ізраїлю від останніх терористів. Більше ніхто не порушує кордон, заявив речник ЦАХАЛ.

Нагадаємо також, що ЦАХАЛ посилює атаки проти ХАМАС у Газі.

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