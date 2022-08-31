"Керівництво РПЦ приєдналося до злочинів війни проти України": Штайнмаєр зробив потужну заяву на Всесвітній раді церков

Політик прямо заявив, що керівництво РПЦ приєдналося до злочинів війни проти України.

Про це Штайнмаєр сказав у виступі на Асамблеї Всесвітньої ради церков, що вперше відбувається у Німеччині.

"Тут, у Німеччині, ми з вдячністю пам’ятаємо, що німецьким церквам фактично було дозволено відвідати першу Асамблею в Амстердамі в 1948 році, і їх приймали як членів на рівних. Після жаху, який Німецький Рейх обрушив на світ, після війни, після систематичних переслідувань і вбивств європейських євреїв – після всіх цих невимовних злочинів, це не можна було сприймати як належне", – заявив президент Німеччини.

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Він додав – той факт, що Всесвітня рада церков прийняла німецькі церкви до членів невдовзі після Другої світової війни не означає, що вона закрила очі на цю провину. Проте це прийняття допомогло прокласти шлях для нового старту.

Про антисемітизм

Штайнмаєр нагадав про "смертельний антисемітизм", що розпалювався серед християн і християнами протягом століть – у Німеччині і не тільки. Тож одним із найбільших поточних обов’язків християнських церков у всьому світі є виступ проти антисемітизму.

"Ми повинні усвідомлювати, що антисемітизм може приймати різні форми. Проте він завжди залишається ідеологією ненависті з історією знищення. Безпека єврейської громади – у Німеччині, в Ізраїлі, у країнах світу – має бути одним із догматів усіх релігій. Ми ніколи не повинні дозволити, щоб релігія, яка має на меті будувати, заохочувати та навчати людей, стала засобом приниження інших, знаряддям ненависті та насильства", – наголосив президент ФРН.

Про РПЦ і війну Росії проти України

Після цього він заявив, що на сьогодні голови РПЦ ведуть своїх членів і всю свою церкву "небезпечним і справді блюзнірським шляхом, який суперечить всьому, у що вони вірять".

"Вони виправдовують загарбницьку війну проти України – проти своїх і наших братів і сестер по вірі. Ми повинні виступити, також тут, у цій кімнаті, на цій Асамблеї, проти цієї пропаганди, спрямованої проти свободи та прав громадян іншої країни, цього націоналізму, який свавільно стверджує, що імперські мрії диктатури про гегемонію є волею Бога. Скільки жінок, чоловіків і дітей в Україні стали жертвами цього розпалювання ненависті, цієї ненависті і цього злочинного насильства!" – сказав Штайнмаєр.

Він додав, що не можна сьогодні мовчати про воєнні злочини в Україні, які відбуваються на очах світу: килимові бомбардування та цілеспрямовані напади на цивільні будівлі, житлові будинки, лікарні, торговельні центри, вокзали та громадські місця.

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"Ми повинні назвати це своїм іменем, власне, ми повинні це засудити, і, нарешті, але не менш важливо, як християнська спільнота, ми повинні висловити свою відданість гідності, свободі та безпеці народу України. Я хотів би скористатися цією нагодою, щоб передати щирі вітання делегаціям церков в Україні – і я сподіваюся, що від цієї зустрічі вони зможуть отримати силу та підтримку для своїх страждальних церков і громад на батьківщині", – сказав німецький президент.

Він зауважив, що на асамблеї присутні і представники РПЦ.

"Той факт, що вони тут, не є чимось, що ми повинні сприймати як належне в наш час. Я очікую, що ця асамблея не позбавить їх правди про цю жорстоку війну та критики ролі лідерів їхніх церков", – заявив Штайнмаєр.

"Керівництво Російської православної церкви приєдналося до злочинів війни проти України. Ця тоталітарна ідеологія, замаскована під теологію, призвела до повного чи часткового знищення багатьох релігійних об’єктів на території України – церков, мечетей, синагог, навчальних та адміністративних будівель релігійних громад. Жоден християнин, який ще володіє своєю вірою, своїм розумом і почуттями, не зможе побачити в цьому волю Божу", – додав президент ФРН.

Нагадаємо, у липні Канада запровадила санкції проти голови РПЦ, патріарха Кирила.

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