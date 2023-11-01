Керівник ФБР зробив заяву про високу загрозу терористичних атак в США

Атаки ХАМАСу на Ізраїль можуть спричинити загрози, подібні до тих, що створювали ІДІЛ.

Директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей заявив, що в Сполучених Штатах Америки через війну ХАМАСу та Ізраїлю зросла терористична загроза, яка подібна до тих, що створював ІДІЛ.

Про це він сказав у своєму виступі перед Комітетом внутрішньої безпеки Сенату, повідомило CBS news.

"Лише за останні кілька тижнів численні іноземні терористичні організації закликали нападати на американців і Захід. Ми проживаємо небезпечний період. Це не час для паніки, але зараз потрібно бути пильними", - наголосив Рей.

Водночас, наголосив очільник ФБР, наразі немає жодних ознак того, що ХАМАС збирається або має змогу здійснювати атаки в США. Втім, додав Рей, "ми не відкидаємо таку можливість".

З його слів, ця загроза певним чином досягла "історичного рівня", адже єврейська громада стала мішенню для терористів. Директор ФБР зазначив, що євреї складають лише 2,4% населення США, але до початку конфлікту на Близькому Сході вони були об’єктом 60% релігійних злочинів на ґрунті ненависті.

Нагадаємо, раніше у Білому домі заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході через удари по американських військових базах з боку угруповань, які підтримує Іран.

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