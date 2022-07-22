Керівник української розвідки пояснив, чому "зернову угоду" у Стамбулі підписував "оленевод" Шойгу

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що у Стамбулі російська делегація на чолі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу підписала з ООН не лише "зернову угоду".
За даними української розвідки, Росія підписала з Організацією Об'єднаних Націй угоду щодо постачання мінеральних добрив та низку інших.
Про це керівник української розвідки розповів в ефірі спільного телемарафону у п'ятницю, 22 липня.
"Кого Російська Федерація уповноважила на підписання такого договору, той і підписував. Мабуть, Шойгу має якусь зацікавленість у цій угоді. Я ж відповів вам прямо (про те, що Шойгу має встосунок до сільського господарства - ред.)", - сказав Буданов.
Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі у присутності генерального секретаря ООН та турецького президента відбулося підписання угоди щодо розблокування експорту українського зерна. Угода має назву "Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів". Українська делегація не підписувала прямих домовленостей з Російською Федерацією.
Про те, що передбачає "зернова угода" - читайте ТУТ.
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