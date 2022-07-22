Буданов заявив про готовність України допомогти Молдові вигнати російських окупантів із Придністров'я

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що спецслужби готові допомогти Молдові позбутися російських військових у так званому Придністров'ї.

Буданов наголосив, що він повністю підтримує Молдову у прагненні вигнати російських військових зі своєї території.

Про це керівник української розвідки розповів в ефірі спільного телемарафону у п'ятницю, 22 липня.

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"Я підтримую прагнення Молдови позбутися окупаційних військ на їхній території. Ми, як держава і як спецслужба, зробимо все, щоб допомогти молдавській державі позбутися окупантів на своїй землі", - коротко сказав Буданов.

Нагадаємо, у Придністров'ї заявили про плани увійти до складу Росії. Так званий міністр закордонних справ Придністров'я Віталій Ігнатьєв 22 липня заявив, що такі плани відображено в підсумках референдуму 17 вересня 2006 року, де чітко позначено: незалежність ПМР з подальшим вільним приєднанням до РФ.

У відповідь Молдова закликала Кремль вивести російський контингент із так званого Придністров'я. У молдовському Бюро реінтеграції зазначили, що міжнародні партнери і конституційна влада є прихильниками мирного врегулювання конфлікту з повагою територіальної цілісності Молдови. Тобто основна мета - реінтеграція окупованого регіону до складу єдиної країни. А в Росії заявили, що бажання невизнаного Придністров'я увійти до складу РФ треба розглядати серйозно.

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