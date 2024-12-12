Керівника держдуми Росії засудили на 15 років ув’язнення: що відомо

Посадовець В’ячеслав Володін є довіреною особою Путіна та брав безпосередню участь у підготовці повномасштабного вторгнення РФ.

На основі доказової бази, яку зібрали слідчі Служби безпеки України, суд призначив 15 років позбавлення волі голові державної думи федеральних зборів Росії В’ячеславу Володіну.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Під час заочного судового засідання його визнано винним за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України — посягання на територіальну цілісність і недоторканність нашої держави.

Служба безпеки Україна нагадала, що згідно з матеріалами справи, посадовець є довіреною особою очільника кремля та брав безпосередню участь у підготовці повномасштабного вторгнення РФ.

Для цього 15 лютого 2022 року він поставив на голосування в сесійній залі постанову про звернення до Путіна з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Одночасно Володін публічно підтримав це рішення і забезпечив потрібну кількість "голосів" російських депутатів.

Згодом спікер держдуми РФ організував ратифікації так званого "договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу" між кремлем і терористичними організаціями "Л/ДНР".

Володін брав безпосередню участь у підготовці повномасштабного вторгнення РФ / Фото: СБУ

Надалі кремль використав "законодавчі ініціативи" Володіна для початку повномасштабної війни проти України.

"Наразі посадовець продовжує виправдовувати тимчасове захоплення територій нашої держави і виступає на підтримку збройної агресії РФ. Про це він часто заявляє під час засідань держдуми Росії та в ефірах кремлівських пропагандистів. Оскільки засуджений перебуває на території рф, то початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання", — уточнили в СБУ.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, спікер Держдуми РФ заявив, що СРСР розвалився через фільм. Володін звинуватив у розпаді СРСР фільм "Інтердівчинка" 1989 року випуску.

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