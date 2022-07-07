Керівники ФБР і МІ5 заявили про зростання загрози з боку Китаю

В американській розвідці та в контрозвідці Великої Британії заявили про зростання загрози з боку Китаю.

Керівники ФБР і MI5 провели перший спільний брифінг в Лондоні. Під час виступу очільники розвідки двох краї попередили про зростання довгострокової загрози з боку Китаю для інтересів та США та Великої Британії.

Про це інформує агенція Reuters.

Гендиректор військової контррозвідки Великої Британії MI5 Кен МакКаллум заявив, що його служба значно посилила зусилля у боротьбі з діяльністю Китаю, яка "викликає стурбованість". Він додав, що служба проводить в сім разів більше розслідувань, ніж у 2018 році.

Своєю чергою директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей заявив, що китайський уряд становить "найбільшу довгострокову загрозу" економічній та національній безпеці США та їх союзників у Європі та інших країнах.

"Китайський уряд намагається змінити світ, втручаючись у нашу політику і, повинен додати, у політику наших союзників", – сказав Рей.

Також він додав, що влада Китаю прямо втручався у вибори до Конгресу в Нью-Йорку цього року, оскільки Пекін не хотів вибору кандидата-критика Китаю та колишнього протестувальника на площі Тяньаньмень.

За словами керівника ФБР, китайський уряд становить ще більш серйозну загрозу для західного бізнесу, ніж думають багато досвідчених бізнесменів. Також він додав, що урядовці Китаю "налаштовані на крадіжку ваших технологій".

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