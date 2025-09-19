Керівник MI6 "не має доказів", що Путін хоче миру в Україні

Президент РФ Володимир Путін / © Getty Images

Керівник британської розвідки MI6 сер Річард Мур заявив, що не має «абсолютно жодних доказів» того, що кремлівський диктатор Володимир Путін хоче домовитися про мир в Україні.

Про це пише The Independent.

«Він хоче нав’язати свою імперську волю всіма наявними в його розпорядженні засобами», — сказав сер Річард Мур у британському консульстві у Стамбулі.

Крім того, він назвав «брехнею» заяви Росії про те, що її перемога над Україною неминуча.

Що передувало заяві

Заява очільника MI6 пролунала після низки важливих подій. Зокрема, Європейська комісія підтвердила, що схвалила новий пакет санкцій проти Росії. Повні деталі цього пакету очікується оголосити пізніше.

Крім того, напередодні, під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президент США Дональд Трамп заявив, що Путін «дійсно його підвів», а розрахунок на дружні особисті взаємини з диктатором не спрацював. Своєю чергою Стармер підкреслив, що Британія співпрацює зі США, щоб посилити тиск на Путіна та змусити його погодитися на мирну угоду.

Однак попри взаємні заяви про повагу та тісну співпрацю, Трамп і Стармер не змогли продемонструвати єдину позицію щодо війни в Україні. Хоча обидва лідери наголошували на бажанні припинити вогонь, їхні погляди на найкращі методи тиску на Росію виявилися різними.