Керівник одного з найбільших портів Європи просить відкласти відмову від російського газу

Танкер з СПГ / © Getty Images

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Плани Європейського Союзу припинити імпорт російського газу з 2027 року викликали нову дискусію в енергетичній галузі.

Про це повідомляє Financial Times.

Керівник іспанського порту Більбао Іван Хіменес заявив, що імпорт російського скрапленого природного газу необхідно поступово скорочувати, однак зробити це «одним днем» неможливо.

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За його словами, різка відмова від російського газу може призвести до надмірної залежності Європейського Союзу від постачань зі США.

«Я вважаю, що зараз не час припиняти постачання газу з Росії, оскільки це може стати дуже проблематичним питанням для Європейського Союзу», — наголосив Хіменес.

Він додав: «Нам потрібна більша стійкість».

Також він звернув увагу, що імпорт російського СПГ до ЄС останнім часом знову зріс на тлі кризи на Близькому Сході. За його словами, російський газ зазвичай дешевший за американський, тому імпортери намагаються збільшити закупівлі до набуття чинності заборони.

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Водночас уряд Іспанії підтримує курс Євросоюзу. Міністерка енергетики Сара Аагесен Муньос заявила, що нинішнє зростання імпорту російського СПГ є тимчасовим явищем.

«Ми розуміємо, що це пов’язано з логістичними операціями в мінливих і дуже нестабільних умовах щодо цін», — зазначила вона.

Вона також підкреслила, що Європа має повністю відмовитися від російського газу з 1 січня 2027 року відповідно до плану Єврокомісії.

«Я наголошую: так, ми вважаємо, що це можливо, і з 1 січня Європа має повністю відмовитися від російського газу», — додала міністерка.

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За даними Financial Times, основна частина російського газу нині постачається до Європи у вигляді СПГ із проєкту «Ямал СПГ». Водночас частка американського скрапленого газу в імпорті ЄС зросла з 6% у 2021 році до 29%, що зробило США другим за обсягами постачальником після Норвегії.

Раніше повідомлялося, що три країни Африки об’єдналися для постачання до Європи 30 млрд кубів природного газу як альтернативи російським енергоносіям.

Ми раніше інформували, що попри плани Європейського Союзу поступово відмовитися від російського газу до 2027 року, закупівлі скрапленого природного газу з РФ продовжують стрімко зростати.

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