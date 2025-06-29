Керівник російської розвідки провів розмову з директором ЦРУ: що відомо

Голова СЗР Росії Сергій Наришкін / © Associated Press

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Голова Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР) Сергій Наришкін у неділю, 29 червня, оголосив про телефонну розмову з директором американського розвідувального агентства (ЦРУ) Джоном Реткліффом.

Про це він повідомив пропагандистам російського державного телебачення.

«Я мав телефонну розмову зі своїм американським колегою, і ми домовилися зателефонувати один одному в будь-який час, щоб обговорити питання, що нас цікавлять», — сказав Наришкін, не надаючи додаткової інформації.

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Цю інформацію також оприлюднило в неділю російське агентство «РИА Новости», підхоплене агентством Reuters.

Остання розмова між керівниками розвідувальних відомств Росії та США відбулася в середині березня.

Під час цієї розмови сторони «домовилися про регулярні контакти» між СВР та ЦРУ, «щоб сприяти гарантіям міжнародної стабільності та безпеки, а також зменшенню конфронтації у відносинах між Москвою та Вашингтоном».

Контакти між керівниками СВР та ЦРУ відбуваються на тлі потепління дипломатичних відносин, яке почалося від часу повернення на посаду президента США Дональда Трампа.

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Однак, після багатьох років надзвичайної напруженості, між Москвою та Вашингтоном залишаються численні розбіжності. Американці, наприклад, продовжують надавати Києву важливу інформацію українським силам, які понад три роки протистоять широкомасштабному наступу російської армії.

Нагадаємо, президент США після саміту НАТО пообіцяв, що Росія ніколи не нападе на країни Альянсу, поки він буде президентом.