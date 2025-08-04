Керівник "Роскосмосу" вперше за 7 років відвідав США: що обговорювали

NASA / © Associated Press

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Глава російського космічного агентства Дмитро Баканов прибув до Вашингтона на тлі рідкісного діалогу між Москвою та США в космічній сфері. Це перша особиста зустріч на такому рівні за понад сім років.

Про це повідомляє Fortune.

У четвер він провів переговори з тимчасовим очільником NASA, міністром транспорту США Шоном Даффі. Формальним приводом став запуск американо-японсько-російського екіпажу на МКС, який було перенесено через погоду, але врешті успішно здійснено в п’ятницю.

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За повідомленням “Роскосмосу”, сторони обговорили подальшу експлуатацію Міжнародної космічної станції, місячні програми, перспективи дослідження глибокого космосу та інші спільні проєкти.

Незважаючи на геополітичну напруженість після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, США і РФ зберегли мінімальну співпрацю в космічній галузі. Екіпажі обох країн продовжують спільні польоти до орбітальної станції.

Втім, плани ширшої кооперації — зокрема щодо участі Росії в програмі “Артеміда” — наразі зірвано. Натомість Москва поглиблює співпрацю з Китаєм у рамках власних місячних амбіцій.

Після зустрічі Баканов заявив, що сторони домовилися працювати над підтримкою МКС до кінця десятиліття. За його словами, деталі опрацьовуватимуть експерти обох агенцій.

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“Незважаючи на геополітичну напругу, ми отримали зелене світло для цих контактів”, — сказав він, додавши, що про результати зустрічі доповідатиме Володимиру Путіну, а Шон Даффі — президенту США Дональду Трампу.

Баканов також запросив Даффі відвідати Москву та Байконур у листопаді — саме тоді заплановано черговий запуск російсько-американського екіпажу.

“Я зроблю все можливе, аби канал співпраці між Росією та США залишався відкритим, і сподіваюся на взаємність з боку NASA”, — підсумував він.

Раніше стало відомо, що Міжнародна космічна станція (МКС) залишатиметься в експлуатації щонайменше до 2028 року, а виведення її з орбіти планують на 2030-й.

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