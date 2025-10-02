Керівник Ryanair розкритикував ЄС та закликав захистити європейські аеропорти

Ryanair / © Associated Press

Безпілотники, які порушують роботу авіації у Європі, слід збивати. Ба більше - європейські аеропорти варто захистити.

Про це він заявив гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі в інтерв’ю Politico.

"Чому ми не збиваємо ці дрони?", - наголосив О'Лірі.

Він розкритикував Євросоюз за нездатність захистити європейські аеропорти. Скасування та призупинення рейсів є “руйнівним”, заявляє керівник Ryanair.

"Нашу роботу було порушено три тижні тому, коли дрони пролітали над Польщею, а польські аеропорти були закриті на чотири години. Минулого тижня данські аеропорти були закриті приблизно на дві години. Це має руйнівний характер, і ми закликаємо до дій", – сказав він.

О'Лірі також вважає, що запропонована в ЄС "стіна дронів" не є рішенням та навряд чи матиме ефект. Він висловив думку, що цілком ймовірним є те, що росіяни можуть запустити дрон з території Польщі?.

Керівник авіакомпанії висловив скептицизм щодо планів лідерів ЄС та довіри до них.

"Я не вірю європейським лідерам, які сидять, п'ють чай та їдять печиво. Якщо ви не можете захистити навіть польоти над Францією, які у нас є шанси, що вони захистять нас від Росії?" – додав він, маючи на увазі скасування рейсів над Францією під час страйків авіадиспетчерів у країні.

Як повідомлялося, ввечері 28 вересня у Норвегії через безпілотник розвернули пасажирський літак. Інцидент стався на маршруті з Осло до міста Бардуфосс на півночі країни. У зв’язку з подією аеропорт у Тромсе тимчасово зачинили.

Кілька разів рейси в аеропорту Копенгагена, найбільшому в Данії, були тимчасово призупинені через фіксацію невідомих дронів. Зокрема, це ставалося вночі 22 та 25 вересня.

Нагадаємо, 15 вересня було закрито аеропор Любліна через російські дрони над Україною. Зауважимо, летовища Жешува, Любліна та Варшави також закривалися через «незаплановану військову активність» вночі 10 вересня, коли РФ атакувала Польщу дронами.

