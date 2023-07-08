Керована сарана та бойові комарі: ентомолог розвінчав міфи російської пропаганди

Теоретично використання комах у війні можливе так само, як і марсіан, вважає відомий науковець.

Винахідливі російські пропагандисти в одному з останніх сюжетів про українську “біологічну зброю” розповіли про нашестя сарани, яка знищила посіви на окупованій території Луганської області та на півдні Росії. Як і “бойових комарів”, про яких свого часу говорив російський посол в ООН Василь Небензя, цих комах було зараховано до "українських диверсантів".

У коментарі “Новому времени” старший науковий співробітник Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, ентомолог Григорій Попов розвінчав міфи про використання комах у військових цілях.

За його словами, у фахівців викликають сміх такі сюжети.

“Особливо сміються ентомологи, тому що в цьому сюжеті замість сарани ця жінка показує залишки коників. На цьому можна одразу зупинитися. Це постановочний сюжет, який не має жодного відношення навіть до потенційних можливостей використання сарани”, - зазначив науковець.

Ентомолог наголосив, що таких різновидів біологічної зброї, яка б дозволяла керувати сараною чи іншими комахами, “пояснивши” їм, куди летіти і що знищувати, просто не існує. Доставити сарану за допомогою літаків чи начинених ними бомб також неможливо, стверджує фахівець.

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“Не існує засобів доставки, щоб перенести сарану в якусь країну в такій кількості, щоб вона там оселилася саме в цей момент і почала їсти якісь посіви. Справа в тому, що сарана поширюється сама абсолютно успішно. Для цього нічого не потрібно робити”, - пояснив Григорій Попов.

Ентомолог нагадав, що сарана проживає, зокрема, на півдні Росії, одним із осередків є Краснодарський край РФ, де вона живе в плавнях, очеретах і активно шкодить сільськогосподарським культурам щороку.

“Є спеціальні цивільні центри і в Україні, і в Росії, які контролюють [поширення сарани]. Вони відстежують сарану та знищують її. І так щороку”, - зауважив науковець.

Щодо “бойових комарів” науковець розповів, що у середині XX століття деякі країни, серед яких США, Канада, Велика Британія, Радянський Союз, справді розглядали цих комах як екзотичний спосіб ведення війни.

“Проводилися експерименти в багатьох країнах зі скидання незаражених комарів, просто щоб подивитися, як вони поширюються, наскільки вони сильно кусають людей. Але ці експерименти не вийшли за межі якихось наукових досліджень. Теоретично – так, це можливо, як використання марсіан у війні”, - іронічно відзначив Попов.

За словами науковця, біолабораторії, на які любить скаржитися російська пропаганда, насправді розробляють засоби проти збудників хвороб, які переносять комарі - наприклад малярії, лихоманки Західного Нілу, жовтої лихоманки тощо, а також методи протидії розповсюдженню таких інфекцій.

Нагадаємо, постійний представник РФ в ООН Василь Небензя минулого року заявив, що росіяни виявили в Україні безпілотники, які можуть розповсюджувати заражених комарів.

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