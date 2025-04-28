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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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"Керую світом, і мені весело": Трамп розповів про свій другий президентський термін

Журналісти зазначили, що американський президент перебуває в піднесеному настрої, оцінюючи свої перші 100 днів нового терміну.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримує справжнє задоволення від свого другого терміну на посаді.

Про це він сказав в інтерв’ю для The Atlantic.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чим другий президентський термін відрізняється від першого, Трамп зазначив: тепер він керує не лише країною, а й “керує світом”.

“Мені дуже весело, зважаючи на те, що я роблю. Те, що я роблю, — це дуже серйозна справа”, — підкреслив Трамп.

Журналісти зазначили, що американський президент перебуває в піднесеному настрої, оцінюючи свої перші 100 днів нового терміну. За їхніми словами, цього разу Трамп має набагато впевненіший і енергійніший вигляд.

Його соратники також підтверджують цю зміну. Браян Баллард, один із союзників Трампа, зазначив: “Під час першого терміну все зводилося до спроби розхитати систему. Тепер він робить це із блиском в очах”.

Раніше Дональд Трамп розкритикував ідею тимчасового “перемир’я” Путіна.

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