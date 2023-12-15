Керував шпигунами і допомагав "Вагнеру": один з головних шахраїв Німеччини працював на Росію – WSJ

Шахрай використав компанію Wirecard, у якій працював, щоб незаконно допомагати російським спецслужбам переказувати гроші для фінансування операцій у всьому світі.

Колишній операційний директор німецької платіжної компанії Wirecard Ян Марсалек, швидше за все, майже 10 років був російським агентом. Він втік до Москви після того, як 2020 року стало відомо про зникнення близько 2 млрд дол. із балансу компанії.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

У матеріалі йдеться, що невдовзі після того, як у червні 2020 року німецький гігант Wirecard, який надавав послуги платіжних транзакцій, повідомив про зникнення зі свого балансу близько 2 млрд дол. Марсалек сів на приватний літак і вилетів з Австрії. Цей літак сів у Білорусі, звідки Марсалека машиною відвезли до Москви. Там він отримав російський паспорт на вигадане ім'я.

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"Представники західних розвідок і служб безпеки тепер дійшли тривожного висновку: Марсалек, швидше за все, був російським агентом майже десять років", – зазначає видання.

Марсалек допомагав РФ фінансувати операції у всьому світі

Марсалек вже був звинувачений у крадіжці сотень мільйонів доларів у інвесторів. Після численних міжнародних розслідувань чиновники стверджують, що 43-річний уродженець Австрії використав Wirecard, щоб незаконно допомагати спецслужбам Росії переказувати гроші для фінансування операцій у всьому світі.

Операційний директор Wirecard також допомагав найманцям з ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

За даними західної розвідки, на сьогодні Марсалек займається реконфігурацією своєї бізнес-імперії в Африці від імені російських чиновників зі своєї нової резиденції у Дубаї.

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Що відомо про Яна Марсалека – факти з біографії

Марсалек народився 1980 року в австрійському Клостернойбурзі. Його дід по батьківській лінії Ганс Марсалек – етнічний чеський комуніст і борець опору, який вижив у нацистському концтаборі і став одним із засновників того, що згодом перетворилося на розвідувальну службу Австрії. Ганс був удостоєний найвищої нагороди Австрії за здобутки перед державою. На початку 2023 року історики знайшли в архівах дані, які свідчать, що Ганс був подвійним агентом і працював на СРСР.

Колишні співробітники згадують Яна Марсалека як бонвівана (любителя вечірок та багатого способу життя), який свого часу орендував особняк у Мюнхені за 35 тис. євро на місяць. Він заробляв мільйони доларів на рік і мандрував по всьому світу приватними літаками.

Бізнесмен також був одержимий таємним світом шпигунством, але багато хто вважав, що це просто блеф.

Одного разу Марсалек у своїй штаб-квартирі в Мюнхені показав відвідувачеві селфі з актором Леонардо Ді Капріо та з лівійським фельдмаршалом Халіфою Хафтаром. За словами двох людей, на столі у бізнесмемна стояла статуетка президента Росії Володимира Путіна.

Марсалек керував 5 болгарами-шпигунами з Британії

За інформацією від британських прокурорів, у період 2020-2023 років ексопераційний директор Wirecard керував групою з п'яти болгар-шпигунів на користь Росії, які проживають у Британії. Вони збирали інформацію про людей, щоб полегшити їхнє викрадення. А Марсалека спецслужби РФ використовували як посередника.

Бізнесмен перебував у списку найбільш розшукуваних Інтерполом осіб. Однак 2021 року йому вдалося відкрити в Лондоні консалтингову компанію на своє ім'я, використовуючи паспорт громадянина Чехії. Ця фірма закрилася 2022 року. Вона могла використовуватись для платежів шпигунам.

Допомагав купувати в Дубаї зброю для Росії

За даними західних спецслужб, Марсалек також відвідував Дубай і працював там із офіцером російської розвідки у відставці, який купував зброю для РФ. На думку представників спецслужб, зараз він разом із деякими своїми спільниками проводить більшість часу в еміраті.

Уряд ОАЕ та німецький адвокат бізнесмена не відповіли на прохання про коментар. А представник російського уряду назвав "політизацією" звинувачення у зв'язках Марсалека зі спецслужбами РФ.

Допомагав Росії щодо конфліктів Близькому Сході та в Африці

Чиновники з Wirecard розповіли, що Марсалек також допомагав російським ГРУ та СЗР платити працівникам розвідки та інформаторам, а також переправляти гроші до зон конфліктів на Близькому Сході та в Африці.

Передавав Москві інформацію про німецьку розвідку

Західні чиновники підозрюють, що Марсалек збирав і передавав Москві інформацію про інших клієнтів Wirecard. Зокрема, йдеться головне розвідувальне агентство Німеччини BND і Федеральне кримінальне управління (еквівалент американського ФБР).

Така інформація дозволила б російським шпигунам відстежувати масштаби збирання розвідувальної інформації в Німеччині. Представники німецької розвідки повідомили, що змушені були переїхати та створити нові особистості для деяких людей.

Банкрутство Wirecard

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Марсалек приєднався до Wirecard 2020 року. Компанія тоді надавала платіжні послуги порносайтам та сайтам азартних ігор. Вона швидко росла, перетворившись на рідкісну історію успіху німецьких технологів. Wirecard мала такий авторитет у Німеччині, що тодішня канцлерка Ангела Меркель вела перемовини з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, щоб той дозволив компанії працювати на ринку КНР.

Однак у червні 2020 року компанія Wirecard оголосила про банкрутство, бо не могла знайти 1,9 млрд євро готівки, яка відображалася на балансі фірми. Прокурори стверджують, що мільярди коштів інвесторів були виведені за допомогою фіктивних угод та угод за завищеною вартістю.

Гендиректор Wirecard Маркус Браун був звинувачений в обмані інвесторів та інших злочинах. Адвокат Браун заявив, що той не знав про якусь пов'язану з розвідкою діяльність Марсалека.

Марсалек під час роботи у Wirecard займався розвідкою

За даними слідства та парламентського розслідування в Німеччині, Марсалек протягом усього часу роботи у Wirecard займався розвідкою. Серед його ділових партнерів були офіцери розвідки та ексшпигуни зі США, Європи та Близького Сходу, а також люди та організації, пов'язані зі спецслужбами РФ.

Два колишні ділові партнери Марсалека повідомили, що він розповідав, що працює як на російські спецслужби, так і на їхніх західних колег. Бізнесмен вихвалявся тим, що їздив до Лівії та Сирії з російськими партнерами. Він розповідав, що займався переказом коштів для російських спецслужб та найманців у цих двох країнах.

Марсалек також ділився, що їздив до Лівії та Сирії разом із колишнім кремлівським чиновником Станіславом Петлінським, який зараз живе в Монако.

Служба зовнішньої розвідки Німеччини та німецький аналог ФБР – ВКА – використовувала кредитні картки та банківські рахунки Wirecard для своїх агентів за кордоном, а також для оплати інформаторів у країні та за кордоном. У ВКА припадало на Wirecard до третини платежів. Джерело розповіло, що німецькі спецслужби використовували саме цю компанію, бо вона була зговірливішою, ніж багато інших банків на Заході.

У спецслужбах Німеччини кажуть, що справжні особи агентів не пов'язані з таємними банківськими рахунками, тож у Марсалека були обмежені можливості передавати Росії таємниці про цю європейську державу. Проте у Марсалека був доступ до псевдонімів агентів, і він міг відстежувати деякі їхні переміщення та дії, контролюючи платежі та покупки.

Марсалек наказував співробітникам Wirecard Bank порушувати правила захисту та інші правила, щоб зібрати дані про клієнтів. За підозрами деяких чиновників, він передавав ці дані до Росії.

Як розповіли слідчі та співробітники спецслужб, Марсалек під час поїздок цілим світом на посаді виконавчого директора найчастіше обирав Росію. За роки до втечі він здійснив туди десятки поїздок.

Німецька контррозвідка відмовляється розповідати, як впоралася з наслідками, але агентам довелося змінити псевдоніми та розірвати усі зв'язки з банком.

До слова, зараз у Німеччині тривають суди у справі ексспівробітника Служби зовнішньої розвідки країни, якому спецслужба РФ заплатила щонайменше 450 тис. євро в обмін на інформацію про зброю, яку Захід передавав Україні.

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