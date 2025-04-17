Хакери Anonymous зламали секретні дані Кремля: яке досьє на Трампа зберігається у Путіна

Відома хакерська група здійснила нову атаку / © Associated Press

Реклама

Хакери Anonymous здійснили кібератаку на Росію та викрили досить цікаву інформацію про Володимира Путіна та його оточення.

Про це йдеться у матеріалі Forbes.

Зокрема, хакери оприлюднили кеш обсягом близько 10 терабайт, який, за їхніми даними, містить «дані про всі компанії, що працюють у Росії, всі активи Кремля на Заході, проросійських чиновників, Дональда Трампа та багато іншого».

Реклама

Аналітики зазначають, що атаки хакерів Anonymous вже не мають такого впливу, як у минулому, ймовірно, через те, що їх стало дуже багато.

Водночас у Cybernews акцентували, що «з тих файлів, які були вивчені досі, загальний консенсус полягає в тому, що витік інформації просто не є настільки захоплюючим і, очевидно, не є настільки секретним».

У Forbes вважають, що інформація про те, що оточення Путіна, яке засідає у Кремлі та загрузло в корупції, навряд чи може когось здивувати.

«Роль Росії як держави-вигнанця вже досить добре відома, особливо з огляду на те, як на неї дивляться в Європі та інших країнах, де триває її кампанія в Україні», — зазначають журналісти.

Однак деякі фахівці вважають, що серед опублікованих матеріалів можуть бути дані, які становлять значний інтерес для українських військових та розвідувальних служб.

Найціннішою частиною викрадених даних можуть виявитися документи, що стосуються російських оборонних підприємств. Один з аналітиків підкреслив, що «здебільшого інформація в архіві стосується окремих компаній у Росії з теками для них і випадковими PDF-файлами для кожної компанії.

Нагадаємо, хакери Головного управління розвідки Міністерства оборони та Збройні сили України провели масштабну кібератаку на підрядника «Газпрому» і 22 підприємства, що обслуговують нафтогазову інфраструктуру РФ.