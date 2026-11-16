Хакери КНДР викрали мільярди доларів у криптовалюті: ФБР розкрило масштабну схему з дипфейками

ФБР / © Associated Press

Реклама

Федеральне бюро розслідувань та Міністерство юстиції США провели операцію проти північнокорейської хакерської кампанії FaceStealer. Зловмисники використовували штучний інтелект, підроблені відеоконференції та викрадені персональні дані для проникнення в комп'ютерні системи й крадіжки криптовалюти.

Про це повідомляє Tom's Hardware із посиланням на ФБР та Міністерство юстиції США.

Реклама

Американські правоохоронці пов'язують діяльність хакерів із фінансуванням північнокорейського режиму.

Реклама

Що відомо про масштабну крадіжку криптовалюти

Під час операції американські правоохоронці вилучили хмарну інфраструктуру, яку використовували учасники кампанії FaceStealer.

На серверах виявили близько 900 відеозаписів потенційних жертв, зокрема працівників технологічних компаній.

За інформацією правоохоронців, у межах цієї кампанії хакери викрали близько 400 мільйонів доларів у криптовалюті. Крім того, їх пов'язують із нещодавнім масштабним зламом Binance, під час якого було викрадено понад 5 мільярдів доларів.

Згодом значну частину коштів, викрадених у криптобіржі, вдалося заморозити або повернути.

Реклама

Як хакери використовували штучний інтелект

Особливістю кампанії FaceStealer стало використання дипфейків — підроблених відеозображень людей, створених за допомогою штучного інтелекту.

Зловмисники збирали персональні дані потенційних жертв, отримували доступ до їхніх контактів і листування, а також записували відео розмов.

Ці матеріали надалі використовували для створення переконливих підроблених особистостей.

Хакери могли видавати себе за роботодавців, інвесторів, керівників компаній або знайомих потенційної жертви.

Реклама

Під час підроблених онлайн-зустрічей у Zoom або Microsoft Teams вони демонстрували дипфейки чи записи попередніх розмов, щоб викликати довіру співрозмовника.

Під приводом усунення технічних проблем жертві пропонували встановити програмне забезпечення, яке насправді давало зловмисникам доступ до її комп'ютера та облікових даних.

Отриману інформацію хакери використовували для викрадення криптовалюти або пошуку наступних жертв.

За даними ФБР, підготовка до окремих атак могла тривати кілька місяців.

Під загрозою опинилися й розробники програмного забезпечення

Крім криптовалютних компаній, північнокорейські хакери атакували розробників програмного забезпечення з відкритим кодом.

Зокрема, з кампанією FaceStealer пов'язують атаку на популярну бібліотеку Axios у березні 2026 року.

Цей програмний інструмент має близько 100 мільйонів завантажень щотижня. Протягом кількох годин його скомпрометована версія містила шкідливе програмне забезпечення для віддаленого доступу до комп'ютерів.

Безпосередньою мішенню хакерів став розробник Axios Джейсон Саайман, якому зловмисники запропонували роботу від імені вигаданої компанії.

Для цього вони створили правдоподібне корпоративне середовище та організували відеозустріч із фальшивими учасниками.

Чи вдалося ФБР остаточно зупинити хакерів

Американські правоохоронці попереджають, що вилучення хмарної інфраструктури не означає остаточного припинення кампанії FaceStealer.

За їхніми оцінками, угруповання діє щонайменше 18 місяців і може продовжувати атаки, використовуючи інші ресурси.

ФБР закликає працівників технологічних і криптовалютних компаній бути особливо обережними під час спілкування з невідомими роботодавцями та інвесторами, перевіряти справжність онлайн-зустрічей і не встановлювати програмне забезпечення за посиланнями від неперевірених співрозмовників.

Як хакерам вдалося викрасти $6,3 млрд із Binance за 20 хвилин

Нагадаємо, наприкінці жовтня криптобіржа Binance зазнала масштабної кібератаки, внаслідок якої зловмисники викрали цифрові активи на 6,3 млрд дол. лише за 20 хвилин. Після зламу платформа тимчасово призупинила виведення коштів.

За оцінкою аналітичної компанії TRM Labs, до атаки з високою ймовірністю причетні північнокорейські хакери. Близько 3 млрд дол. викрадених активів вдалося заморозити, однак ще приблизно 2,4 млрд дол. зловмисники встигли перемістити за межі досяжності емітентів криптовалют.

Новини партнерів

Новини партнерів