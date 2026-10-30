Хакери з КНДР викрали мільярди у Binance: що тепер буде з грошима користувачів

Північнокорейські хакери хакнули біржу Binance / © Associated Press

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Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance зазнала кібератаки — зловмисники вивели активи на суму $6,3 млрд. За даними експертів компанії TRM Labs, за найбільшим зломом в історії крипторинку стоїть елітне північнокорейське угруповання TraderTraitor, яке працює за підтримки уряду КНДР.

Про це пише Reuters.

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Виведення коштів відбулося 29 жовтня. Атака була блискавичною: перекази пішли одночасно через 10 різних блокчейнів, причому основний обсяг коштів хакери встигли вивести всього за 20 хвилин. Аналітики зазначають, що почерк злочинців повністю збігається з лютневою атакою на біржу Bybit (тоді вкрали $1,5 млрд).

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Binance повідомила, що знає про повідомлення щодо потенційної проблеми безпеки й активно розслідує ситуацію. Про хакерську атаку в заяві не йдеться. Служби безпеки терміново перевіряють усю релевантну інформацію, а оновлення біржа обіцяє оприлюднити в офіційних каналах, щойно матиме перевірені факти. Користувачам вона радить остерігатися шахраїв і не довіряти неофіційним посиланням, повідомленням чи запитам на інформацію про обліковий запис.

Крипторинок відреагував зниженням цін: біткоїн подешевшав на 2,85% (до 78,7 тисzx доларів), ефір — на 3,89%, а токен самої біржі BNB — на 8,03%, найбільше серед десяти найбільших криптовалют. Лише за годину, за даними CoinGlass, на ринку примусово закрили позиції трейдерів на 629 млн доларів, із них 607 млн — ставки на зростання. За добу сума таких закриттів сягнула близько 950 млн доларів.

Binance — одна з найбільших криптобірж, де користувачі купують і зберігають криптовалюту. Якщо злам підтвердиться, постане питання безпеки грошей клієнтів. Навіть підозри в атаці можуть спровокувати масове виведення грошей і продаж криптовалют, що призведе до різких коливань цін на ринку.

Нагадаємо, модель штучного інтелекту Gemini від Google у травні 2026 року під час перевірки кібербезпеки отримала доступ до захищених систем трьох реальних компаній. Це сталов першим відомим випадком, коли ШІ Google самостійно здійснив подібне втручання за межами тестового середовища.

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