Хакери зламали найбільший сервер з бронювання готелів: користувачів попередили про загрозу

Клієнтів Booking.com попередили про нову хвилю шахрайства, яка виникла після витоку даних на платформі та отримала назву «викрадення бронювання». Зловмисники використовують крадену інформацію, щоб видавати себе за представників готелів і виманювати гроші у мандрівників.

Про це повідомляє BBC.

Що сталося з Booking.com

За даними компанії, хакери отримали доступ до:

імен;

електронних адрес;

телефонних номерів;

інформації про бронювання.

Водночас фінансові дані клієнтів, попередньо, не були скомпрометовані. У Booking.com заявили, що вже вжили заходів безпеки та попереджають користувачів про ризик фішингових атак.

Експерти з кібербезпеки зазначають, що такі дані дозволяють шахраям робити свої повідомлення значно переконливішими.

«Шахрайство з викраденням бронювання існує вже деякий час, але ці нові дані роблять його набагато небезпечнішим, оскільки надають злочинцям точність. Вони можуть посилатися на нерухоме майно, реальні дати подорожі, правильні контактні дані, щоб шахрайство виглядало як звичайне обслуговування клієнтів», — сказав Луїс Корронс, фахівець з безпеки в Norton.

У компанії наголошують, що Booking.com ніколи не просить клієнтів передавати дані банківських карток або здійснювати перекази через сторонні канали, такі як електронна пошта чи месенджери. Фахівці додають, що інцидент демонструє зростання масштабів атак на туристичні сервіси та підвищені ризики для індустрії подорожей.

