Хакери злили ймовірне листування Собчак з Єрмаком: про що вони говорили

Ксенія Собчак. / © Associated Press

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У Мережі з’явилися скриншоти та голосові повідомлення з особистого листування російської журналістки Ксенії Собчак, серед яких є діалоги з тодішнім очільником Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Про це повідомляє російське видання «Медуза» з посиланням на матеріали хакерського угруповання Black Mirror та проєкту «ВЧК-ОГПУ».

Сама Собчак ще 8 липня заявила про злам своєї електронної пошти та телеграм-каналів, однак назвала перші оприлюднені фрагменти фейками. Журналісти зазначають, що не можуть повністю підтвердити чи спростувати справжність цих даних, але публікують їх через значний суспільний інтерес до механізмів цензури та влади.

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Згідно зі злитими даними, Собчак та Андрій Єрмак спілкувалися у березні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тодішній керівник ОПУ називав російську медіаменеджерку розумною та згадував про спільних знайомих. У відповідь вона описувала проблеми з евакуацією своєї команди та скаржилася на складні обставини.

«Ну поки що я виїхала з країни з дитиною. Але там мама та чоловік. Редакція переїжджає та працюватиме тут. На жаль, рахунків та громадянства тут ніяких немає, тож вирішуємо. Найближчими днями закінчимо переїзд редакції, щось вирішуватимемо. Поки що пишемо перевірену інформацію і намагаємося чесно виконувати наш професійний обов’язок. Але стан найважчий, якщо чесно. І умови також», — зазначила Ксенія Собчак у повідомленні до Єрмака.

З оприлюдненого хакерами листування за лютий-березень 2022 року стає зрозуміло, що на початку великої війни Собчак виїжджала до Ізраїлю, де згодом, за тогочасними повідомленнями медіа, отримала громадянство. Водночас у нинішніх заявах вона стверджує, що ніколи не планувала залишати Росію назавжди.

Окрім контактів з українським посадовцем, у злитій базі також виявили діалоги Собчак із головним кремлівським цензором Сергієм Новіковим. У цих розмовах росіянка виправдовувалася перед представником Кремля за публікації про дефіцит бензину та атаки безпілотників у РФ.

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Нагадаємо, скандальна російська журналістка Ксенія Собчак обурила використанням пісні популярної української співачки Emi.

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