ХАМАС погодився на мирний план Трампа і звільнить всіх заручників

Бойовики ХАМАС / © Associated Press

Угруповання ХАМАС погодилося на пропозицію президента США Дональда Трампа звільнити всіх ізраїльських заручників та перейти до переговорів про умови реалізації плану.

Про це повідомляє Al Jazeera.

ХАМАС також заявив, що готовий передати управління Сектором Гази незалежному органу палестинських технократів «на основі палестинського національного консенсусу та за підтримки арабських і ісламських країн».

«У цьому контексті та з метою припинення війни і повного виведення військ із сектору рух оголошує про свою згоду на звільнення всіх полонених — живих та мертвих — згідно із формулою обміну, запропонованою президентом Трампом, за умови забезпечення необхідних умов для обміну», — йдеться у заяві угруповання.

У ХАМАС підтвердили готовність «негайно розпочати переговори через посередників для обговорення деталей цієї угоди».

Крім того, організація підкреслила, що майбутнє Сектора Гази та Палестини визначатиметься «в рамках комплексної палестинської національної програми, в якій ХАМАС братиме участь і робитиме відповідальний внесок».

Раніше повідомлялося, що США представили 20-пунктовий план припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС, який передбачає негайне перемир’я, звільнення заручників і створення демілітаризованої «Нової Гази» під міжнародним контролем.

Ми раніше інформували, що Трамп анонсував можливу угоду щодо конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС.