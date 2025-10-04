Сектор Гази / © Associated Press

Угруповання ХАМАС заявило, що не погоджується з окремими положеннями мирного плану Дональда Трампа, зокрема зі створенням «Ради миру» для управління Сектором Гази та вимогою повного роззброєння.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Реакція ХАМАСу на план Трампа, представлений 29 вересня, виявилася суперечливою. Угруповання висловило готовність передати управління Газою незалежному органу палестинських технократів, але «на основі палестинського національного консенсусу», а не під зовнішнім контролем.

«Ми ніколи не погодимося, щоб хтось, хто не є палестинцем, контролював палестинців», — заявив лідер ХАМАС Муса Абу Марзук в інтервʼю Al Jazeera.

Він додав, що колишній прем’єр Великої Британії Тоні Блер є особливо небажаною фігурою через його роль у вторгненні США до Іраку в 2003 році.

Журналіст Al Jazeera Алі Хашем пояснив, що ХАМАС побоюється, що план Трампа «ізолює Газу від загальної палестинської теми» і не передбачає шляху до остаточного возз’єднання з Західним берегом в майбутній палестинській державі.

«Вони не хочуть, щоб Газа була ізольована від цілісної картини», — зазначив Хашем.

У публічній відповіді ХАМАС не згадав про вимогу роззброєння. Марзук уточнив, що угруповання готове «розпочати переговори щодо питань, пов’язаних зі зброєю», але не погоджується на це як на попередню умову.

«Пріоритетом є припинення війни та масових вбивств, і з цієї точки зору ми позитивно відреагували на план Трампа», — заявив Марзук.

Він підкреслив, що ХАМАС погоджується з першими дев’ятьма пунктами плану Трампа.

Щодо розміщення міжнародних стабілізаційних сил, Марзук зазначив, що це питання «потребує вивчення та уточнення».

План Трампа також передбачає, що протягом 72 годин після укладення угоди бойовики мають звільнити всіх 20 живих заручників і передати останки 28 загиблих. Натомість Ізраїль має звільнити 250 палестинських в’язнів, які відбувають довічне ув’язнення, та 1 700 палестинців, утримуваних в Газі з 7 жовтня 2023 року.

Марзук назвав ці терміни «теоретичними і нереалістичними». Він додав, що ХАМАС не знає, де знаходяться тіла всіх загиблих заручників, і на їх пошук може знадобитися місяці.

Раніше повідомлялося, що угруповання ХАМАС погодилося на пропозицію президента США Дональда Трампа звільнити всіх ізраїльських заручників та перейти до переговорів про умови реалізації плану.

Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що угруповання ХАМАС нібито готове до тривалого миру та закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування Гази.