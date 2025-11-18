ХАМАС виступив проти резолюції Радбезу ООН щодо Гази: заявляють про «ігнорування прав палестинців»

ХАМАС

Ісламістський рух ХАМАС заявив, що резолюція Ради Безпеки ООН, яка підтримує запропонований президентом США Дональдом Трампом план щодо врегулювання ситуації в секторі Гази, «не відповідає інтересам палестинського народу».

Про це повідомляє ВВС із посиланням на заяву організації.

У ХАМАС стверджують, що ухвалений документ «повністю ігнорує політичні та гуманітарні вимоги мешканців Гази» та нібито нав’язує міжнародний механізм контролю, неприйнятний для населення сектору.

Також рух розкритикував положення резолюції, які передбачають участь міжнародних стабілізаційних сил у питанні роззброєння бойових формувань. За словами представників ХАМАСу, такі кроки «позбавляють ці сили нейтралітету та фактично роблять їх стороною конфлікту на користь Ізраїлю».

Документ ООН визначає перехідний процес від режиму припинення вогню до відбудови Гази та створення міжнародних сил для гарантування безпеки, гуманітарних коридорів і контролю кордонів.

Раніше Дональд Трамп заявив, що ХАМАС готовий до тривалого миру і закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування Гази, щоб створити умови для безпечного звільнення заручників і початку переговорів.

Нагадаємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив, що Ізраїль та палестинське угруповання ХАМАС підписали першу фазу мирного плану.