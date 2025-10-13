Реакція людей під час прямої трансляції звільнення заручників у Тель-Авіві / © Getty Images

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У понеділок, 13 жовтня, бойовики ХАМАС передали представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста перших сімох ізраїльських заручників, утримуваних у Секторі Гази. Це відбулося відповідно до домовленостей про перемир’я в Секторі Газа.

Про це повідомляє Times of Israel із посиланням на ізраїльські медіа.

Серед звільнених — Галі та Зів Берман, Матан Ангрест, Алон Охель, Омрі Міран, Ейтан Мор і Гай Гільбоа-Даллал.

Реклама

Як зазначає Reuters, представники МКЧХ мають передати звільнених людей ізраїльським силам безпеки. Згодом заручники прибудуть до Ізраїлю, де зустрінуться зі своїми родинами.

У Тель-Авіві на Площі заручників, де протягом багатьох місяців відбувалися акції з вимогою звільнення викрадених ізраїльтян, зібралися тисячі людей, аби привітати їхнє повернення. Оголошення про звільнення заручників, яке зробив спікер на Площі, викликало гучні овації.

Загалом, за даними Al Jazeera, 13 жовтня ХАМАС планує звільнити 20 осіб в обмін на палестинських ув’язнених. Очікується, що решту 13 заручників передадуть близько 10:00 за місцевим часом.

Ізраїльські військові поки утримуються від офіційних коментарів щодо передавання заручників.

Реклама

Відповідно до домовленостей про припинення вогню в Секторі Гази, Ізраїль цього ж дня має звільнити майже 2000 палестинських ув’язнених і засуджених. Після цього, за планом, ХАМАС передасть ще 28 ізраїльських заручників — серед них 26 загиблих і двоє, чия доля поки залишається невідомою.

Як повідомив залучений до операції чиновник, усі 1 966 ув’язнених, яких Ізраїль має відпустити сьогодні, вже перебувають у автобусах. Із них 250 осіб буде перевезено на Західний берег, до Єрусалима та до інших країн, тоді як решту 1 716 доправлять до лікарні Насер у Секторі Гази.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та ХАМАС підписали першу фазу «мирного плану». Ця стадія передбачає відведення ізраїльських військ на узгоджену лінію розмежування та звільнення всіх заручників. Трамп назвав цю подію «великим днем» і подякував посередникам — Катару, Єгипту та Туреччині — за допомогу в досягненні угоди.