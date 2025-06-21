Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї / © AFP

Реклама

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї обрав трьох високопоставлених священнослужителів, які можуть замінити його у разі раптової загибелі.

Про це повідомляє New York Times з посилання на власні джерела в Ірані.

Видання зазначає, що процес призначення нового верховного лідера Ірану зазвичай триває довго і може зайняти місяці, поки священнослужителі не оберуть когось із довго списку претендентів.

Реклама

За словами джерел NYT, зважаючи на загрозливу ситуацію через війну з Ізраїлем, аятола хоче забезпечити швидкий, але упорядкований перехід влади до завчасно обраних наступників.

Стверджується, що Хаменеї також завчасно обрав наступників для вищих посадовців у своєму військовому командуванні у разі їхньої загибелі.

Співрозмовники видання повідомляють, що аятола виявляє надзвичайну обережність, вважаючи, що існує загроза для його життя. Зокрема Алі Хаменеї переважно спілкується зі своїми командирами через довіреного помічника і затримує відповіді на електронні повідомлення, щоб ускладнити його виявлення.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що у Вашингтоні абсолютно точно знають, де ховається аятола Алі Хаменеї, але поки що не планують його вбивати.

Реклама

Як зазначає NYT, така ситуація найяскравіше демонструє, наскільки хитким стало становище верховного лідера Ірану після трьох десятиліть при владі.

За словами іранських чиновників, які побажали зберегти анонімність, вищі посадові особи Ірану також таємно готуються до різних варіантів розвитку подій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що високопосадовці Ірану розпочали таємні переговори з представниками Кремля про можливість евакуації до Росії у разі погіршення ситуації у країні через удари Ізраїлю.