Хантавірус атакує: пасажирів лайнера евакуюють та ізолюють у лікарнях, чи буде пандемія (фото)

Дезінфекція іспанського пасажира перед посадкою до літака / © Associated Press

Пасажири круїзного судна MV Hondius повертаються додому в умовах суворої ізоляції. У громадян США та Франції зафіксовано перші позитивні тести та симптоми хантавірусу. Евакуація з Канарських островів перетворилася на масштабну медичну операцію. Поки ВООЗ заспокоює світ низьким ризиком пандемії, пасажирів перевозять у біоконтейнментах та спецкостюмах.

Про це повідомили AP, BBC та CNN.

Пасажири круїзного лайнера, на борту якого зафіксували спалах хантавірусу, 10 травня почали залишати судно та повертатися до своїх країн військовими й урядовими рейсами після прибуття корабля до Канарських островів. Один із громадян США отримав позитивний результат тесту на вірус, а у французького пасажира симптоми проявилися вже під час окремого евакуаційного польоту.

За даними американських медиків, один із 17 евакуйованих зі судна MV Hondius громадян США виявився носієм хантавірусу, однак ознак захворювання у нього наразі немає.

Тим часом один із п’яти французьких пасажирів відчув симптоми просто під час перельоту до Франції, йдеться у заяві прем’єр-міністра країни Себастьяна Лекорню. Усіх пасажирів рейсу ізолювали та готують до тестування. Лекорню також повідомив, що ці люди перебувають під наглядом лікарів і проходять повне медичне обстеження. Крім того, він заявив про підготовку термінового указу щодо обов’язкової ізоляції всіх осіб, які могли контактувати з імовірним носієм інфекції, щоб не допустити подальшого поширення хвороби.

Евакуація з лайнера MV Hondius після спалаху хантавірусу — деталі

Евакуацію пасажирів із MV Hondius розпочали після прибуття судна до Тенерифе — найбільшого острова Канарського архіпелагу біля західного узбережжя Африки.

До цього представники Міністерства охорони здоров’я Іспанії, Всесвітньої організації охорони здоров’я та компанії Oceanwide Expeditions заявляли, що серед понад 140 людей на борту судна симптомів вірусу не виявлено.

Пасажири після висадження з круїзного лайнера MV Hondius, ураженого хантавірусом / © Associated Press

Літак із громадянами США мав приземлитися в Омасі, штат Небраска, 11 травня вранці. Після прибуття американців планують доправити до Медичного центру Університету Небраски, де розташований федеральний карантинний комплекс. Там медики оцінять, чи контактували пасажири з людьми, у яких були симптоми захворювання, та визначать рівень ризику подальшого поширення інфекції.

Університет також має спеціалізований підрозділ для лікування особливо небезпечних інфекцій. Його вже використовували на початку пандемії COVID-19, а також раніше — під час лікування пацієнтів із вірусом Ебола.

«Одного пасажира після прибуття доставлять до Небраського біоконтейнмент-підрозділу, тоді як інших направлять до Національного карантинного центру для оцінки та спостереження. Пасажир, якого доправлять до біоконтейнмент-підрозділу, отримав позитивний тест на вірус, але не має симптомів», — повідомила представниця лікарні Nebraska Medicine Кейла Томас.

До Тенерифе прибули літаки для евакуації громадян більш ніж із 20 країн

Під час висадження всіх пасажирів супроводжували працівники у повних захисних костюмах і респіраторах. Першими судно залишили громадяни Іспанії — їх авіарейсом доправили до Мадрида, після чого перевезли до військового госпіталю. Через кілька годин до Парижа прибув літак із французькими пасажирами, який зустрічали екстрені служби.

До Тенерифе прибували літаки для евакуації громадян більш ніж із 20 країн. Очікувалося, що операція триватиме 11 травня.

Пасажирів висаджують з круїзного судна MV Hondius, ураженого хантавірусом / © Associated Press

Міністерство закордонних справ Японії повідомило, що один із громадян країни вже прибув до Великої Британії чартерним рейсом, організованим британською владою, і перебуватиме під медичним спостереженням до 45 днів.

Ризик для населення через хантавірус

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус вкотре наголосив, що підстав для паніки серед населення немає.

«Ми вже багато разів повторювали одну й ту саму відповідь. Це не новий COVID. І ризик для населення низький. Тому люди не повинні боятися і панікувати», — заявив він.

Попри це, під час евакуації як пасажири, так і працівники порту Гранаділья на Тенерифе були у повному захисному спорядженні — в костюмах для роботи з небезпечними матеріалами, масках та респіраторах. На відео Associated Press було видно, як пасажири на злітній смузі одягали захисні костюми та проходили дезінфекцію.

Представниця ВООЗ Діана Рохас Альварес зазначила, що люди були раді нарешті залишити судно та повернутися додому.

«Було чудово бачити всі автобуси та людей, які щасливі знову опинитися на суші й бути репатрійованими», — сказала вона.

За словами представників влади, усіх пасажирів та членів екіпажу, які сходили на берег, перевіряли на наявність симптомів і забороняли контактувати з місцевими жителями. Евакуацію проводили лише після готовності спеціальних рейсів. За операцією на Тенерифе особисто спостерігали Гебреєсус, а також міністри охорони здоров’я та внутрішніх справ Іспанії.

Пасажири та члени екіпажу, які залишали судно, залишили свій багаж і могли взяти лише невелику сумку з найнеобхіднішим, мобільний телефон, зарядний пристрій і документи.

Частина екіпажу, а також тіло пасажира, який помер на борту, залишаться на судні, яке вирушить до Роттердама в Нідерландах, де його продезінфікують, повідомила іспанська влада.

За словами круїзної компанії, подорож до Роттердама триватиме близько п’яти днів.

Контроль за пасажирами лайнера, де спалахнув хантавірус

ВООЗ рекомендує, щоб країни, куди повертаються пасажири, «здійснювали активний моніторинг і подальше спостереження, що означає щоденні медичні перевірки — вдома або в спеціалізованому закладі. Ми залишаємо країнам право самостійно розробляти власну політику. Але наші рекомендації дуже чіткі», — сказала провідна епідеміологиня організації Марія ван Керкгове.

Багато країн уже заявили, що їхніх громадян помістять на карантин або госпіталізують для спостереження.

Братанія

Літак з 20 британцями, евакуйованими з круїзного лайнера, прибув на їхню батьківщину. Пасажири прилетіли до аеропорту Манчестера чартерним рейсом з Тенерифе і були допрсавлені до лікарні Arrowe Park у Вірралі, Мерсісайд, для 72-годинної ізоляції. В ізоляції також перебуватимуть один громадянин Німеччини, який є резидентом Британії, та один пасажир з Японії.

За даними Міністерства оборони Британії, ризик для населення залишається дуже низьким. Жоден з громадян країни на борту рейсу не повідомляв про симптоми. Деяких із британців можна було побачити одягненими в синє захисне спорядження, коли їх автобусом доправляли з порту Гранаділья-де-Абона до аеропорту Тенеріфе-Південний. Перед посадкою на рейс їх протестували на хантавірус.

Джанель Голмс, генеральна директорка Wirral University Teaching Hospital Trust, яка контролює лікарню Arrowe Park, сказала, що колишні пасажири будуть обстежені та постійно оцінюватися після прибуття туди. Вони будуть розміщені в автономних квартирах з доступом до телефонів, щоб мати змогу телефонувати друзям та родичам. Людям також видадуть одяг після того, як їм доведеться залишити на кораблі все, крім найнеобхідніших речей. Спеціалізована команда буде на місці протягом усього карантину, щоб підтримувати їх.

«З минулого досвіду ми дізналися, що вони будуть абсолютно розбиті. Вони, ймовірно, почувалися досить травмованими через весь цей досвід, тому наше завдання — переконатися, що вони тут, що вони в безпеці, що їм тут раді», — сказала Голмс.

Після від’їзду з Arrowe Park колишніх пасажирів попросять самоізолюватися ще на 42 дні як запобіжний захід. Їм не дозволять користуватися громадським транспортом додому.

Служби екстреної допомоги на північному заході заявили, що траст та лікарня NHS «працюють у звичайному режимі» без ризику для пацієнтів, відвідувачів чи персоналу, і «люди повинні продовжувати звертатися за допомогою, як завжди».

Франція та Нідерланди

Франція планувала подібний протокол, але після недільного рейсу прем’єр-міністр заявив, що п’ятьох пасажирів залишать у лікарні «до подальших розпоряджень».

Машини швидкої допомоги з пацієнтами, евакуйованими MV Hondius з підозрою на хантавірус / © Associated Press

Нідерландський евакуаційний літак приземлився 10 травня в Ейндговені. Пасажири виходили в масках і несли речі у білих пластикових пакетах. На борту перебували 26 людей, зокрема вісім громадян Нідерландів, а також люди з Індії, Німеччини, Аргентини, Бельгії, Греції, Португалії, України, Гватемали, Філіппін і Чорногорії, повідомило МЗС Нідерландів.

Громадян Нідерландів медичним транспортом доправили додому, де вони проходитимуть шеститижневу самоізоляцію. Для інших місцева система охорони здоров’я організовувала місця карантину.

Виконувач обов’язків директора Центрів з контролю та профілактики захворювань США доктор Джей Бхаттачар’я заявив, що американців спочатку доправлять до Університету Небраски. Після цього, сказав він, людям запропонують вибір: залишитися в Небрасці або повернутися додому, де за їхнім станом спостерігатимуть місцеві органи охорони здоров’я. Бхаттачар’я зробив ці заяви ще до повідомлення про позитивний тест одного з пасажирів.

Також він зазначив, що семеро американців, які раніше залишили круїзне судно, уже близько двох тижнів перебувають у США та живуть у різних частинах країни.

Австралія та Норвегія

Австралія направляє літак, який, як очікується, прибуде 11 травня, щоб евакуювати своїх громадян та людей із сусідніх країн, таких як Нова Зеландія, а також деяких азійських країн. Про це повідомила міністерка охорони здоров’я Іспанії Моніка Гарсія. Вона додала, що цей рейс стане останнім евакуаційним літаком, який залишить Тенерифе.

Норвегія направила на острів санітарний літак із персоналом, навченим транспортувати пацієнтів із високонебезпечними інфекціями, повідомило Управління цивільного захисту країни.

Десантування британських військових медиків

В іншому місці британські військові медики десантувалися на віддалену територію Тристан-да-Кунья в південній частині Атлантичного океану, де в одного з 221 мешканця підозрюють хантавірус. Пацієнт був пасажиром MV Hondius і зійшов із судна минулого місяця.

Міноборони Британії повідомило, що команда з шести десантників і двох медиків 9 травня здійснила стрибок із транспортного літака Королівських ВПС, який також скинув кисень та медичне обладнання.

Тристан-да-Кунья — найвіддаленіша заселена заморська територія Британії, розташована приблизно за 2400 кмвід найближчого заселеного острова — Святої Єлени. Група вулканічних островів не має аеродрому, і дістатися туди зазвичай можна лише шестиденною подорожжю на човні з Кейптауна, що в Південній Африці.

Чи загрожує хантавірус Україні?

Нагадаємо, хантавірусна інфекція поширюється у світі: у Польщі вперше запровадили карантин для контактної особи. В Україні щороку фіксують десятки випадків зараження від гризунів. Тим часом в Іспанії суд примусово ізолював пасажирів круїзного лайнера MV Hondius у військовому шпиталі Мадрида для медичного контролю. Німеччина, Франція та інші країни ЄС, а також США і Британія, організували спецрейси для евакуації своїх громадян із судна. Після висадження всіх пасажирів на Тенерифе лайнер відправлять на дезінфекцію до Нідерландів.

