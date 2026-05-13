Хантавірус може поширитися сильніше: у ВООЗ зробили тривожне попередження

Евакуація пасажирів лайнера з хантавірусом (ілюстративне фото) / © Associated Press

Реклама

Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус закликав країни готуватися до можливого збільшення кількості випадків хантавірусу після спалаху на круїзному судні MV Hondius.

За даними ВООЗ, через тривалий інкубаційний період нові зараження можуть виявляти ще протягом найближчих тижнів, передає The Guardian.

За словами Тедроса, наразі немає ознак початку масштабнішого спалаху, однак ситуація може змінитися.

Реклама

«На цей момент немає ознак початку більшого спалаху, але ситуація може змінитися. З огляду на тривалий інкубаційний період вірусу, можливо, у найближчі тижні ми побачимо більше випадків захворювання», — заявив глава ВООЗ на пресконференції в Мадриді.

ВООЗ рекомендує країнам дотримуватися посиленого моніторингу контактних осіб, особливо тих, хто перебуває у групі високого ризику. Серед рекомендацій — 42-денний карантин та постійне спостереження за людьми, які могли контактувати з інфікованими.

Француженка у критичному стані

Побоювання посилилися після повідомлення французьких медиків про стан 65-річної пасажирки, яка заразилася хантавірусом на борту MV Hondius. У жінки розвинулася найважча форма серцево-легеневої недостатності, її перевели до реанімації та підключили до апаратів життєзабезпечення.

Лікар Ксав’є Лескюр повідомив, що пацієнтка має супутні захворювання. За його словами, жінка підключена до апарата штучної вентиляції легень і системи штучного кровообігу.

Реклама

«Ми сподіваємося, що це дозволить їй пережити цей етап», — сказав медик.

Хантавірус на лайнері MV Hondius — що відомо про спалах

Круїзне судно MV Hondius прямувало з Аргентини до Кабо-Верде. Саме воно опинилося в центрі спалаху після того, як від вірусу померли троє пасажирів — подружжя з Нідерландів та громадянин Німеччини.

ВООЗ наразі підтвердила дев’ять випадків зараження андським варіантом хантавірусу. Серед інфікованих — француженка та громадянин США, у яких тест виявився позитивним після евакуації з судна.

Міністерство охорони здоров’я Іспанії також повідомило про підтверджений випадок серед 14 іспанців, яких евакуювали з лайнера та помістили на карантин у військовому госпіталі в Мадриді. У пацієнта фіксували субфебрильну температуру та легкі респіраторні симптоми, однак його стан наразі стабільний.

Реклама

Чому очікують нових випадків

Тедрос пояснив, що нові зараження можуть виявлятися через тісні контакти між пасажирами на борту судна ще до того, як було підтверджено перший випадок хвороби.

«Ми очікуємо більше випадків, тому що перший випадок на судні був зафіксований ще 6 квітня, і було багато контактів із пасажирами. Інкубаційний період може тривати від шести до восьми тижнів», — зазначив глава ВООЗ.

Хантавірус зазвичай поширюється через диких гризунів. Однак андський варіант є рідкісним штамом, який у певних випадках може передаватися від людини до людини під час тісного контакту.

Чи загрожує світу нова пандемія хантавірусу

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заперечили ризик пандемії, подібної до COVID-19. Країни відстежують контакти пасажирів і діють за протоколами, які були посилені після коронавірусної пандемії.

Реклама

Колишня міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька пояснювала, що нині реакція держав на вірусні спалахи стала значно організованішою. За її словами, після COVID-19 країни мають чіткіші механізми профілактики, комунікації та відстеження контактних осіб.

“Ми бачимо, наскільки зовсім інакше реагують країни. У них є відповідні протоколи, вони комунікують, відстежують усіх осіб, які були не лише на лайнері, але й потім контактували з ними”, — зазначала Скалецька.

За даними фахівців, особливу небезпеку становить саме андський штам хантавірусу. Він трапляється рідко, але має високу смертність — у частині випадків від 20% до 40%. Водночас масового поширення цього вірусу в Європі раніше не фіксували.

Нагадаємо, у Хмельницькому повідомили про два випадки хантавірусу.

Реклама

Новини партнерів