Хантавірус на круїзному лайнері: що відомо про українців на борту

Хантавірус / © ТСН.ua

Реклама

Четверо громадян України залишаться на круїзному лайнері MV Hondius, де зафіксували смертельний спалах хантавірусу. Українці — не серед пасажирів лайнера, а серед екіпажу.

Про це повідомляє Суспільне.

Українці залишаються на борту MV Hondius, де зафіксували хантавірус

Українці, які є членами екіпажу круїзного лайнера MV Hondius, повинні залишитися на борту, де спалахнув хантавірус. Це необхідно, аби судно допливло до Нідерландів.

Реклама

Про це повідомили в МЗС України.

В українців не зафіксували ознак захворювання хантавірусом.

Проте одного з громадян України, який був членом екіпажу лайнера, евакуюють з борта. Він має приїхати до Нідерландів спецрейсом у межах евакуації. У нього не виявлено ознак хантавірусу.

Після прибуття до Нідерландів екіпаж лайнера планують направити до медзакладу для проходження карантину.

Реклама

Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби, Посольства України в Нідерландах, Посольства України в Іспанії та Консульства України в Малазі. Посадовці консульства тримають контакт з п’ятим українцем, якого евакуюють до Нідерландів у межах часткової евакуації.

Останні новини про хантавірус

Нагадаємо, що спалах небезпечного хантавірусу на круїзному лайнері MV Hondius змусив європейські країни вжити екстрених заходів безпеки. За даними ВООЗ, на борту зафіксовано один підтверджений випадок хвороби та п’ять підозр, при цьому троє людей вже померли.

Вірус може перебувати в латентному стані до восьми тижнів, що ускладнює своєчасну діагностику та контроль за поширенням інфекції.

Загроза наблизилася до кордонів України: у сусідній Польщі запроваджено санітарний нагляд за особою, яка контактувала з пасажиркою лайнера. Крім того, посольство України в Нідерландах підтвердило присутність п’яти українців серед членів екіпажу судна.

Реклама

Наразі стан їхнього здоров’я задовільний, проте через географічну розпорошеність туристів, які зійшли на берег у різних країнах, епідеміологи проводять масштабні розслідування.

Ситуація на борту збіглася з різким зростанням захворюваності в Аргентині, де з червня 2025 року кількість випадків зараження подвоїлася. Дослідники пов’язують це зі зміною клімату, що сприяє поширенню вірусу Анд. Цей штам викликає важкий легеневий синдром, а рівень смертності від нього в останній рік зріс до 30%, охопивши навіть найбільш густонаселені провінції країни.

Попри серйозність симптомів, ВООЗ наразі оцінює ризик масштабного поширення вірусу як низький. Передача цього штаму від людини до людини трапляється рідко, що відрізняє його від багатьох інших вірусних загроз. Проте медичні служби світу закликають до пильності, оскільки інфіковані пасажири вже встигли повернутися додому до США та країн Європи.

Новини партнерів