Хантавірусна інфекція, яка передається людині від гризунів через сечу та фекалії, продовжує поширюватися в різних регіонах світу. У низці країн фіксують зростання кількості заражень і летальних випадків, що вже викликає занепокоєння медиків та епідеміологів.

У Польщі вперше запровадили карантин через загрозу хантавірусу

В сусідній з Україною Польщі запроваджено санітарний нагляд над контактною особою. Місцеві ЗМІ повідомили, що пацієнт наразі у карантині на території країни. Тож, ймовірно, хантавірус вже впритул наблизився до українського кордону.

Тим часом, як повідомив речник Центру громадського здоров’я Микола Ганіч, в Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусу.

За його словами, основним джерелом інфекції залишаються дикі та синантропні гризуни, а зараження відбувається виключно від тварини до людини.

«В Україні щороку фіксують десятки випадків інфікування хантавірусною інфекцією, але цей хантавірус передається виключно від гризунів до людини», — зазначив він.

Британські військові десантували медиків на острів через підозру на хантавірус

Військово-медична група Великої Британії здійснила безпрецедентну операцію — десантування на віддалений атлантичний острів Трістан-да-Кунья для надання допомоги пацієнту з підозрою на хантавірус, про що повідомляє CNN.

До операції залучили шість парашутистів і двох військових лікарів. Вони були доставлені на острів повітрям і здійснили висадку з транспортного літака. Одночасно було скинуто медичне обладнання, зокрема кисневі балони та інші необхідні засоби допомоги.

Медичну місію направили після того, як у одного з громадян Великої Британії, який перебуває на острові, запідозрили зараження хантавірусом.

Як зазначає CNN, це перший випадок, коли британські військові десантували медичний персонал для надання гуманітарної допомоги.

Що відомо про острів

Трістан-да-Кунья — це група вулканічних островів у Південній Атлантиці, яка вважається найвіддаленішою заморською територією Великої Британії. Постійне населення становить лише близько 221 людини.

Звичайний доступ до острова можливий виключно морським шляхом, що робить будь-які екстрені місії особливо складними та рідкісними.

В Іспанії — карантин для пасажирів судна

У Мадриді суд ухвалив рішення про примусову ізоляцію пасажирів круїзного лайнера MV Hondius, які могли контактувати з хантавірусною інфекцією. Обмежувальні заходи запроваджені за запитом уряду Іспанії, про що повідомляє El País.

За даними видання, центральний суд Мадрида затвердив міністерський наказ, який робить обов’язковим карантин для 14 громадян Іспанії.

Раніше йшлося про добровільну ізоляцію, однак судове рішення фактично змінило цей статус на примусовий.

Пасажирів розмістять в окремих палатах Центрального військового шпиталю імені Гомеса Ульї на строк до семи днів. У разі потреби термін ізоляції може бути продовжено залежно від медичних результатів.

«У разі недотримання вимог цієї постанови застосовуватимуться санкції відповідно до закону про громадське здоров’я», — зазначено в документі.

Медичний контроль і умови ізоляції

Для всіх осіб, які перебувають під наглядом, запроваджено посилений медичний протокол:

ПЛР-тестування проводитимуть одразу після прибуття та повторно на сьомий день;

двічі на добу здійснюватимуть вимірювання температури та перевірку симптомів;

передбачено можливість дистанційного зв’язку з родичами.

Влада Іспанії заявляє, що ризик для населення залишається низьким. Іноземних пасажирів планують репатріювати, а громадян Іспанії доставлятимуть до Мадрида окремими рейсами без контакту з місцевим населенням Канарських островів.

Країни ЄС евакуюють громадян з Іспанії

Німеччина, Франція, Бельгія, Ірландія та Нідерланди направляють спеціальні літаки до Іспанії для евакуації своїх громадян із круїзного судна MV Hondius, де зафіксовано спалах хантавірусної інфекції. Про це заявив міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка, повідомляє DW.

Масштабна міжнародна евакуація

Окрім країн ЄС, до операції долучилися й союзники — США та Велика Британія, які підготували резервні плани для евакуації пасажирів з інших держав, якщо їхні уряди не зможуть організувати вивезення.

Європейський Союз додатково направляє ще два літаки для громадян країн-членів, які залишаються на борту лайнера.

Круїзне судно наразі прямує до іспанського острова Тенеріфе та має прибути вночі. Після прибуття евакуація відбуватиметься поетапно — першими зійдуть іспанські громадяни, далі порядок визначатимуть медичні служби залежно від країни походження пасажирів.

Пасажирам дозволять брати лише найнеобхідніші речі, тоді як основний багаж залишиться на борту. Після завершення евакуації судно планують відправити до Нідерландів для повної дезінфекції.

Ситуація на борту та оцінка ризиків

Голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус відвідав Іспанію та заявив, що нових випадків із симптомами хантавірусу на лайнері наразі не виявлено.

За його словами, ризик для мешканців Тенеріфе є «незначним».

Водночас підтверджено, що внаслідок спалаху на борту загинули троє людей, серед яких громадянка Німеччини та подружжя з Нідерландів.

Нагадаємо, хантавірус є рідкісною, але небезпечною інфекцією, яка передається людині переважно через контакт із гризунами або їхніми виділеннями.

