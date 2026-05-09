Хантавірус підбирається до України: у Польщі вперше запровадили карантин через загрозу епідемії

В Польщі запровадили карантин через загрозу епідемії хантавіруса

Спалах небезпечної інфекції хантавірусу серед туристів під час морського круїзу змушує європейські країни бити на сполох та запроваджувати екстрені заходи безпеки. Реальна небезпека нависла й над Україною, адже в сусідній Польщі запроваджено санітарний нагляд над контактною особою, тож цілком ожливо, що смертельна інфекція вже впритул наблизилася до наших кордонів.

Про першу людину, яка опинилася під суворим санітарним наглядом на території Польщі, повідомляє RMF FM.

Тривожні новини з Польщі

Головна санітарна інспекція Польщі офіційно підтвердила, що одна особа наразі перебуває під їхнім пильним контролем через ймовірний контакт із пасажиркою того самого злощасного лайнера MV Hondius, на якому було зафіксовано спалах смертельно небезпечної хвороби. На щастя, пацієнт поки що не має жодних симптомів, проте лікарі спостерігатимуть за його станом щонайменше сім днів.

Тим часом місцеві епідеміологи розгорнули масштабне розслідування, намагаючись відстежити всіх людей, які могли перетинатися з туристами після їхнього сходження на берег. Цікаво, що сам лайнер зараз прямує до Канарських островів, і, за попередніми даними, на його борту перебуває один поляк — капітан судна.

Що таке хантавірус і чим він небезпечний

Хантавіруси — це підступна інфекція, яку переносять звичайні гризуни: миші, щури та нориці. Щоб підхопити хворобу, не обов’язково торкатися тварини — достатньо просто вдихнути пил, заражений їхніми виділеннями, або ж вірус може потрапити в організм через мікроподряпини на шкірі.

Для Польщі такі захворювання є відносною рідкістю. Щороку там фіксують від кількох до кількадесяти заражень, переважно серед працівників лісових господарств на Підкарпатті. Найчастіше європейців вражають штами, які викликають геморагічну лихоманку з серйозним ураженням нирок, що потребує негайного стаціонарного лікування.

Спалах смертельного вірусу на лайнері виходить з-під контролю: останні новини

Ситуація навколо самого лайнера MV Hondius дедалі більше нагадує сценарій фільму-катастрофи. Судно вирушило в круїз з Аргентини, але подорож перервалася через раптову смерть літньої пари з Нідерландів, після чого з’ясувалося, що майже 40 пасажирів покинули корабель і роз’їхалися світом без жодного медичного відстеження контактів, і тепер їх шукають спецслужби різних країн.

Безвідповідальність деяких туристів просто вражає: один із пасажирів замість самоізоляції примудрився сходити на велелюдне весілля невдовзі після сходження на берег. Коли його фотографії потрапили в Мережу і здійнявся гучний скандал, чоловік виправдовувався тим, що на той момент ВООЗ ще не оголосила офіційну епідемію, хоча зараз він усе ж вимушено перебуває на карантині.

Загалом від небезпечної хвороби на судні померли вже троє людей, а Всесвітня організація охорони здоров’я забила на сполох і почала екстрену евакуацію пацієнтів до Європи. Як пояснюють фахівці, інфіковані потерпають від високої температури, проблем із тиском та накопичення рідини в легенях, а в тих, хто вижив, суттєво зростають ризики розвитку раку крові чи серцево-судинних хвороб у майбутньому.

Особливу паніку викликає той факт, що перші інфіковані люди на кораблі відвідували місця в Південній Америці, де циркулює рідкісний штам Андес — єдиний із хантавірусів, який здатен передаватися від людини до людини у разі тісного контакту. Вакцини від цієї хвороби в Європі не існує, тому єдиним способом зупинити спалах залишається суворий карантин та ізоляція всіх підозрілих випадків.

