Хантавірус виявили на борту літаків: які країни під загрозою поширення

Пасажирів круїзного судна MV Hondius, на борту якого стався спалах хантавірусу, почали евакуйовувати літаками / © Associated Press

Пасажирів круїзного судна MV Hondius, на борту якого стався спалах хантавірусу, почали евакуйовувати літаками після прибуття судна на Канарські острови.

Про це пише CNN.

Під час евакуаційного рейсу з Тенерифе до Парижа у одного з французьких пасажирів круїзного судна MV Hondius з’явилися симптоми хантавірусу. Усіх п’ятьох французів помістили в суворий карантин. Двоє американських пасажирів також показали ознаки зараження — їх перевозять у біоізоляційних капсулах.

Серед американських пасажирів один почав проявляти легкі симптоми хантавірусу, інший показав слабкопозитивний результат тесту на вірус Андес. Обох перевозять у біоізоляційних капсулах літака.

Понад 90 зі 150 пасажирів і членів екіпажу вже відправлені додому. Британців повернули до Манчестера — симптомів ніхто не виявив, але всі перебувають під наглядом. Також 14 іспанців відправлені на обов’язковий карантин у військовий шпиталь у Мадриді. Ще 26 осіб — включно з вісьмома нідерландцями — прибули до Нідерландів. Останні два евакуаційні рейси заплановані на понеділок, 11 травня.

Після приземлення у паризькому аеропорту Ле Бурже французьких пасажирів зустріли чиновники у захисних костюмах і відвезли до лікарні Біша. Там їх очікує 72-годинний карантин і повне обстеження, після чого — 45 днів самоізоляції вдома.

Міністерство закордонних справ Японії повідомило, що один громадянин країни прибув до Великої Британії чартерним рейсом, організованим британським урядом. Він перебуватиме під медичним наглядом британської влади до 45 днів.

Спалах хантавірусу — останні новини

Як повідомлялося про спалах інфекції, пов’язаної з хантавірусом на круїзному судні MV Hondius у водах Атлантичного океану, стало відомо 3 травня.

Від початку спалаху загинули троє людей. Перша смерть сталася 11 квітня — просто на борту. Друга — 26 квітня в Йоганнесбурзі, де опинилася хвора. Третя — 2 травня знову на борту. Двоє британців з підтвердженим зараженням лікуються в Нідерландах і Південній Африці.

У сусідній з Україною Польщі запроваджено санітарний нагляд над контактною особою. Місцеві ЗМІ повідомили, що пацієнт наразі у карантині на території країни. Тож, ймовірно, хантавірус вже впритул наблизився до українського кордону.

Як себе вберегти, основні поради:

уникати контакту з гризунами та їхніми виділеннями

не підмітати суху підлогу в місцях, де можуть бути миші чи пацюки, аби не підіймати пил

проводити вологе прибирання

обробляти поверхні антисептиками

користуватися рукавичками під час прибирання

ретельно мити руки після контакту з потенційно забрудненими поверхнями

Існує кілька різновидів хантавірусів. Зараження може спричинити геморагічну лихоманку з нирковим синдромом або хантавірусний кардіопульмональний синдром. Обидва захворювання вважаються небезпечними, вакцини від хантавіруса наразі не існує.

