Хаос у Франції: поліція застосувала сльозогінний газ для розгону протестів (фото)

Протести у Франції охопили кілька міст / © скриншот з відео

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У суботу, 24 жовтня, у Франції відбулися масштабні демонстрації проти зростання вартості життя, нерівності та проблем у системі освіти. За оцінкою Міністерства внутрішніх справ країни, на вулиці вийшли близько 410 тисяч людей, тоді як профспілка CGT заявила майже про 800 тисяч учасників.

Про це повідомляє Le Monde.

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У Парижі кількість учасників оцінили по-різному

У столиці основний марш спочатку проходив мирно, однак ближче до завершення акції біля Порт-де-Венсен частина демонстрантів почала кидати предмети у правоохоронців. Поліція відповіла сльозогінним газом і застосувала водомет.

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За даними паризької префектури поліції, у марші взяли участь близько 110 тисяч людей. Профспілка CGT назвала значно більшу цифру — приблизно 250 тисяч учасників.

Під час протестів у Франції сталися сутички з поліцією / © скриншот з відео

Сутички відбувалися й в інших містах. У Нанті правоохоронці застосували водомет і сльозогінний газ після того, як демонстранти намагалися пройти до центру міста, де проведення акцій заборонили. У Ліоні газ застосували під час протистояння з учасниками протесту, а в Марселі, Ліллі та Греноблі також повідомляли про зіткнення та застосування спецзасобів.

За інформацією Reuters, загалом акції здебільшого проходили спокійніше, ніж попереднього тижня, коли країну сколихнули погроми, підпали та пограбування. Водночас у кількох містах сутички тривали й після завершення основних маршів.

У Франції залучили 70 тисяч силовиків

Напередодні демонстрацій влада оголосила про масштабну операцію з охорони громадського порядку. По країні розгорнули близько 70 тисяч поліцейських і жандармів — на 10 тисяч більше, ніж під час акцій 17 жовтня.

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Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс попередив, що правоохоронці жорстко реагуватимуть на погроми та мародерство. «Ми будемо безкомпромісними з тими, хто влаштовує погроми, грабує та вчиняє насильство», — заявив міністр напередодні протестів.

Силовики жорстко розганяють демонстранів / © скриншот з відео

У Парижі через побоювання нових заворушень заздалегідь закрили понад 20 станцій метро, а Лувр та інші великі культурні заклади не працювали. Власники магазинів закривали вітрини захисними щитами, побоюючись повторення погромів попереднього тижня.

За даними Reuters, станом на ранній день влада повідомляла про 135 затриманих по країні. Силовики також вилучали предмети, які могли використати для нападів або пошкодження майна.

Протести у Франції — останні новини

Нинішня хвиля невдоволення почалася з акцій старшокласників, які виступили проти нестачі вчителів і погіршення умов навчання. Згодом до руху приєдналися студенти, працівники та профспілки, а вимоги поширилися на соціальну нерівність і зростання вартості життя. На початку жовтня протести вже супроводжувалися сутичками та затриманнями — про це свідчили акції французьких школярів.

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17 жовтня попередня загальнонаціональна акція зібрала, за оцінкою влади, близько 550 тисяч людей, тоді як організатори заявляли про значно більшу кількість учасників — до 800 тисяч. Тоді в низці міст сталися погроми, підпали та зіткнення з поліцією. Ці події стали причиною посилення заходів безпеки перед новою хвилею протестів.

У Франції залучили близько 70 тисяч поліцейських для розгону акцій протеста / © скриншот з відео

Перед демонстраціями 24 жовтня французька влада попередила про ризик повторних заворушень і залучила близько 70 тисяч поліцейських та жандармів. У Парижі завчасно обмежили роботу транспортної інфраструктури й культурних закладів, а торговці захищали вітрини від можливих погромів. Про підготовку до посилення заходів безпеки повідомляли напередодні акцій.

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