"Хіба це нормально?": біженка порівняла умови роботи лікарів в Україні та Німеччині

В Україні медсестри отримують близько 15 тисяч гривень, тоді як їхні колеги в Німеччині після підтвердження кваліфікації заробляють до 3700 євро, що становить майже 190 тисяч гривень.

Про це розповіла українська біженка Людмила Русіна у відео на платформі Tik-Tok.

Порівнюючи зарплатню медичних працівників у Німеччині та Україні вона зауважила, що ситуація з лікарями доволі неприємна. Та попри це, з її слів, багато українців досі нарікають на черги до фахівців у Європі, вихваляючи доступність нашої медицини. Водночас мало хто замислюється, чи вистачає вітчизняному медику зарплати на елементарні потреби, як-от хліб чи оплата комунальних послуг.

Як приклад вона навела історію сина своєї подруги. Він — молодий інтерн, який змушений працювати медбратом в Україні за мізерні 5 тисяч гривень, і такі випадки непоодинокі.

«Коли моя подружка розказала за свого сина, який зараз інтерн і змушений працювати, і це нормально. Але увага: він працює медбратом і його зарплатня складає 5 тисяч гривень, і не тільки його. Мені тут багато про такі зарплатні пишуть. Ну хіба це нормальна медична система?» — запитує жінка.

Людмила зауважує, що твердження «працювати за мізерну зарплату — це лише особистий вибір медиків», звучить щонайменше несерйозно, адже без них пенсіонери, вчителі та люди з інвалідністю просто залишаться без допомоги.

Жінка наголошує, що у Німеччині страхова медицина коштує дорого, проте в поєднанні із соціальним захистом вона гарантує лікарям впевненість у майбутньому: вони не переймаються через базові потреби, а мають змогу купувати нерухомість і якісно відпочивати.

«В Німеччині страхова медицина і коштує вона недешево, але в тандемі із соціальною системою вона дає відчуття захищеності та впевненості. Німецькі лікарі не думають, чи вистачить їм на молоко. Вони купують будинки і їздять відпочивати на дорогі курорти», — зазначає українська біженка.

За її словами, на цьому фоні виникає велике питання: «Чи захочуть українські фахівці повертатися додому з таких умов?». Також Людмила зазначає: медики, які, незважаючи ні на що, залишаються в Україні, є справжніми героями — вони фактично приносять себе в жертву вітчизняній системі охорони здоров’я.

