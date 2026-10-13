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Хлопчик гуляв замком і випадково знайшов скарб віком понад 400 років (фото)
Звичайна прогулянка польським замком обернулася несподіваною історичною знахідкою для дев’ятирічного хлопчика. Він випадково натрапив на срібний артефакт, якому понад 400 років.
Під час відвідування Черського замку у Польщі дев’ятирічний хлопчик випадково знайшов рідкісну срібну монету 1624 року. Виявилося, що це прусський «півторак» номіналом 1,5 гроша часів правителя (курфюрста) Георга Вільгельма.
Про це повідомив Мазовецький воєводський консерватор пам’яток у своєму офіційному дописі у Facebook.
За даними фахівців, виявлений артефакт виготовили на монетному дворі міста Кенігсберг. У XVII столітті такі монети активно використовували для щоденних побутових розрахунків, проте сьогодні ця знахідка має високу історичну та колекційну цінність.
Археологи підкреслюють важливість подібних артефактів для науки. За їхніми словами, навіть дрібні знахідки вагою менше за один грам допомагають дослідникам доповнити картину грошового обігу та краще зрозуміти особливості життя в Польщі у XVII столітті.
У Мазовецькому воєводському управлінні охорони пам’яток подякували юному першовідкривачу за уважність і допитливість.
«І те, що молодий відвідувач знайшов їх, показує, що історія іноді просто за рогом, готова здивувати будь-кого, хто уважно розгляне», — зауважили у дописі.
Нагадаємо, румунська селянка десятиліттями підпирала двері 3,5-кілограмовим кругляком із струмка, який виявився одним із найбільших у світі рідкісних самородків бурштину віком до 70 мільйонів років.