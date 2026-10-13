Хлопчик гуляв замком і випадково знайшов скарб віком понад 400 років (фото)

Черський замок у Польщі / © ukrainaincognita.com

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Під час відвідування Черського замку у Польщі дев’ятирічний хлопчик випадково знайшов рідкісну срібну монету 1624 року. Виявилося, що це прусський «півторак» номіналом 1,5 гроша часів правителя (курфюрста) Георга Вільгельма.

Про це повідомив Мазовецький воєводський консерватор пам’яток у своєму офіційному дописі у Facebook.

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За даними фахівців, виявлений артефакт виготовили на монетному дворі міста Кенігсберг. У XVII столітті такі монети активно використовували для щоденних побутових розрахунків, проте сьогодні ця знахідка має високу історичну та колекційну цінність.

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Археологи підкреслюють важливість подібних артефактів для науки. За їхніми словами, навіть дрібні знахідки вагою менше за один грам допомагають дослідникам доповнити картину грошового обігу та краще зрозуміти особливості життя в Польщі у XVII столітті.

У Мазовецькому воєводському управлінні охорони пам’яток подякували юному першовідкривачу за уважність і допитливість.

Монета дата 1624 року. Фото: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków / © соцмережі

«І те, що молодий відвідувач знайшов їх, показує, що історія іноді просто за рогом, готова здивувати будь-кого, хто уважно розгляне», — зауважили у дописі.

Монета дата 1624 року. Фото: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków / © соцмережі

Нагадаємо, румунська селянка десятиліттями підпирала двері 3,5-кілограмовим кругляком із струмка, який виявився одним із найбільших у світі рідкісних самородків бурштину віком до 70 мільйонів років.

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