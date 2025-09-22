Хлопчик потрапив до лікарні через домашнє завдання: що трапилося

Домашнє завдання / © Pexels

11-річного хлопчика з Китаю на ім’я Лянлян госпіталізували через те, що він безперервно виконував домашнє завдання протягом 14 годин. Батьки хлопчика стежили за ним, щоб він завершив усі літні завдання.

Про це повідомляє Oddity Central.

Ближче до 23:00 хлопчик почав відчувати серйозне нездужання: задишку, запаморочення, головний біль. Крім того, його кінцівки оніміли, а пальці зігнулися, нагадуючи «курячі лапки». Батьки негайно відвезли Лянляна до лікарні. Медики діагностували респіраторні проблеми, спричинені гіпервентиляцією.

Це сталося через занадто швидке та глибоке дихання, викликане сильним емоційним стресом і фізичним виснаженням від багатогодинного навчання. Після надання медичної допомоги стан хлопчика стабілізувався.

Випадок з Лянляном — не рідкість. У Центральній лікарні Чанші лише за серпень було госпіталізовано понад 30 підлітків зі схожими симптомами, які виникають через інтенсивне навчання.

Щоб боротися з цією проблемою, у 2021 році уряд Китаю впровадив політику, спрямовану на зменшення навчального навантаження на школярів. Це включало скорочення обсягів домашніх завдань та регулювання позашкільних занять. Попри ці заходи, деякі батьки або самі діти продовжують створювати надмірний тиск, щоб «наздогнати програму» або здобути кращі результати.

